El sistema inmune se debilita en el embarazo, por eso es importante vacunarse

Ha fallecido una mujer tras dar a luz por un tromboembolismo pulmonar masivo provocado coronavirus. Ha sucedido este lunes en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. La difunta no estaba vacunada contra el covid y el bebé, según informa El Mundo, se encuentra en buen estado de salud.

A principios de mes supimos de otro caso similar, en el que una mujer que esperaba un hijo perdió la vida. La situación de las embarazadas que contraen el coronavirus es preocupante, especialmente las que no han recibido ninguna vacuna.

Según datos de la Consejería de Salud de Andalucía, a finales de la pasada semana había 44 mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz ingresadas con coronavirus. De estas, siete se encontraban en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Solo una había recibido la pauta completa de la vacunación contra el Covid-19 y 36 mujeres no habían recibido ninguna dosis.

Hemos hablado con Estanislao Nistal, virólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo, sobre los efectos especialmente agresivos que tiene el coronavirus en las mujeres embarazadas. Afirma que hay estudios que evidencian que el coronavirus puede afectar en mayor medida a las mujeres en periodo de gestación.

El sistema inmune funciona peor durante el embarazo

Estos estudios no sacan conclusiones específicas sobre las causas, pero nos comenta que puede deberse a que, durante el embarazo, algunas partes del sistema inmune no funcionan tan bien frente a las infecciones. Esto también incluye al covid, por lo que es más probable que presenten cuadros más graves y terminen por desarrollar enfermedades derivadas.

También se ha probado que la vacunación a mujeres embarazadas no conlleva un riesgo especial para la madre, mientras que sí que ayuda a protejerlas de la infección. Por tanto, al no existir peligros significativos y disminuir tanto las posibilidades de infectarse como de pasar un covid grave, nos dice que no hay nada que contraindique la vacuna en mujeres embarazadas.

En cuanto al feto, Estanislao afirma que la vacuna no tiene efectos en su desarrollo a corto plazo. Explica que no exsite correlación entre madres embarazadas y malfomaciones o reacciones adversas. El único efecto conocido de la vacuna en los bebés en periodo de gestación es que la madre puede transmitirle sus anticuerpos. Esto ayudaría tambien al bebé, pues lo proteje de infectarse de coronavirus en sus primeros meses de vida.

Estanislao concluye diciéndonos que recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen. Recalca que esta no es una opinión personal, sino que "hay datos que avalan" esta recomendación.