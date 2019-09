¿Síndrome postvacacional? Vietnam siempre es una buena idea

MADRID, 6 (CHANCE)

No hay mal que por bien no venga, ni síndrome postvacacional que no se cure con una nueva escapada. Septiembre es uno de los meses preferidos si quieres planificar un viaje huyendo de las aglomeraciones veraniegas. ¿Nuestra recomendación? Vietnam

Tanto si eres de los que aún no te has ido de vacaciones como si has vuelto y la depresión postvacacional te tiene en un 'sin vivir', la mejor cura es una nueva aventura. Desde GrandVoyage.com, nos recomiendan este destino imprescindible.

Exótico, frenético y delicioso. Vietnam es un país de contrastes con una historia rica, una naturaleza exuberante y una población que nunca ha perdido la sonrisa a pesar de las adversidades. Un destino de contrastes, en el que disfrutarás de templos milenarios, ciudades bulliciosas, inmensos arrozales y playas de arena blanca envueltas en místicas leyendas. Una mezcla tan singular y asombrosa como su deliciosa gastronomía y que, como esta, seguramente te cautivará bocado a bocado.

Aquí os dejamos los imprescindibles que no os podéis perder en este destino rico y variopinto:

-Su capital, Hanói: las calles estrechas del barrio antiguo, repletas de casas-tienda y puestos de comida ambulante, conviven con elegantes parques, avenidas arboladas y monumentos que destilan historia. Estruendosas motos y vendedores de imitaciones serán tus compañeros inseparables mientras exploras una ciudad mística y fascinante que quedará en tu memoria para siempre. No te olvides de visitar:

La Pagoda de un Pilar: El emperador Ly Thai Tong alzó en el siglo XI un templo que, desafiando a las leyes de la arquitectura, se sustentaba en un solo pilar. Puesto que en 1954 los franceses la destruyeron, los vietnamitas realizaron esta reconstrucción para honrar su memoria.

El Templo de la Literatura: está dedicado al pensador chino Confucio y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional de Vietnam. El valor sentimental que tiene para los vietnamitas se debe a que albergó la primera Universidad del país.

El complejo memorial de Ho Chi Minh: Los preciosos jardines en los que descansa el líder de la República Democrática de Vietnam de la época comunista son una experiencia vital. Dentro del complejo encontrarás el Mausoleo de Ho Chi Minh y la Casita de Ho Chi Minh, donde vivió el líder desde 1948 hasta sus últimos días.

Lago Hoan Kiem: El casco antiguo de Hanói ofrece la posibilidad de realizar un tour en una bicicleta tradicional vietnamita o "Cyclo Push". Recorre con ella las callejuelas estrechas del Barrio Antiguo y acaba relajándote en los alrededores del lago Hoan Kiem, donde los vietnamitas practican taichí a la salida del sol.

-Hoi An, uno de los principales puertos internacionales del sudeste asiático. Su

casco histórico y sus playas lo convierten en una de las ciudades con más encanto e historia del país debido a que conserva la esencia de las culturas china, japonesa y francesa que pasaron por ella.

No te puedes perder su Mercado, donde principalmente se vende pescado pero donde también hay artesanías y deliciosos puestos de comida para llevar. Allí encontrarás el tradicional "Cao Lau", un plato elaborado con noodels, pan, carne de cerdo y agua de los pozos de Hoi An y su centro histórico, reconocido por la UNESCO en 1999 como Patrimonio de la Humanidad. En él encontrarás calles repletas de farolillos, pagodas, incontables sastrerías y algunos de los mejores restaurantes de todo el país.

-La Bahía de Halong: Tras el bullicio de Hanói, una escapada a Halong es la mejor manera de relajarse. Uno de los paisajes vietnamitas más bellos y característicos que, según la leyenda, se creó cuando un dragón bajó de las montañas y escupió joyas que se transformaron en piedras. Envuelta en agua de color esmeralda, la Bahía de Halong fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994 por la UNESCO y considerada en 2011 una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

-Sapa: la verde inmensidad de los arrozales del norte. Haciendo frontera con China, Sapa es una región alta, remota y alejada de Vietnam, mundialmente conocida por sus escalonadas terrazas de arroz, sus impresionantes paisajes de montaña, su variedad biológica y por los grupos étnicos que habitan en ella. No dejéis de visitar la aldea de Taphin, el lugar idóneo para conocer a los dos grupos étnicos más grandes de la zona: los Black Hmong y los Red Dao. Podrás visitar casas familiares de ambas culturas y comprobar cómo conviven manteniendo tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Por último, no te puedes perder el distrito de Phu Quoc, con sus puestas de sol inolvidables. Está compuesto por 28 islas, aunque la mayoría de ellas están deshabitadas. La isla de Phu Quoc es la más grande del golfo de Tailandia y el lugar en el que disfrutarás de los mejores atardeceres del país. Repleta de densa vegetación tropical, alquilar una moto es la mejor opción para que recorras rincones desiertos de la isla.

¿A que ya estás haciendo las maletas?