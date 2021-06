Sindicatos piden mantener los 40.000 docentes contratados por la covid

Varios sindicatos del sector educativo han puesto en marcha movilizaciones para exigir a las comunidades el mantenimiento de los casi 40.000 docentes de refuerzo contratados en los centros escolares por la covid y para reclamar una bajada de las ratios de alumnos por aulas.

En un comunicado, CC. OO. explica que bajo el lema Menos es más demanda que se mantengan las contrataciones de profesores del pasado curso y que aumenten, si es necesario, para garantizar la presencialidad total de manera segura.

El sindicato, que el pasado mes de abril comunicó estas peticiones a la ministra de Educación, Isabel Celaá, cifra en 35.000 el aumento de las contrataciones necesarias para garantizar que la vuelta a las aulas se pueda dar en todas las etapas en el próximo curso 2021-2022.

"Es una realidad que la pandemia no ha desaparecido y que las razones que motivaron el aumento de contratación se siguen manteniendo", asegura CC. OO., que destaca que en el curso que termina no solo ha aumentado el número de docentes sino el de otros profesionales (administrativos, limpiadores, apoyos de comedor, etc.), cuyos contratos también deben de ser ampliados.

Para conseguir su objetivo, el sindicato está convocando concentraciones, resoluciones de claustros y consejos escolares, así como reuniones con los distintos sectores de la comunidad educativa o partidos políticos.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se concentrará mañana frente al Ministerio de Educación en Madrid para reclamar el mantenimiento de los contratos del curso 2020-2021 y la reducción de ratios para ofrecer una mayor calidad educativa al alumnado.

Además, CSIF pedirá también la apertura de un proceso de negociación colectiva para mejorar la educación pública.