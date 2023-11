Sindicatos de Educación exigen la retirada de la orden foral de jornada escolar por pedir mayorías "desproporcionadas"

Los sindicatos de la educación pública (Steilas, ANPE, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT) han exigido la retirada del proyecto de orden foral de jornada escolar al requerir mayorías "desproporcionadas" para que se lleve adelante un cambio de jornada en un centro.

Representantes de estos sindicatos se han concentrado este viernes frente a la sede del departamento de Educación del Gobierno de Navarra con carteles con mensajes como 'Respeto a las autoridades educativas', 'Normativa negociada', 'No imposición' o 'Sí recursos'.

En declaraciones a los medios de comunicación y en representación de los convocantes, el presidente de ANPE, Carlos Rodrigo, ha explicado que el proyecto de orden foral exige, para el cambio de jornada escolar, el voto favorable de 3/5 partes del profesorado, 2/3 partes del Consejo Escolar y 3/5 partes del censo total del alumnado "no de los votos realmente emitidos". "Se trata de unas mayorías que no se exigen en otros procesos democráticos", ha criticado Rodrígo, quien ha señalado que "el hecho de que una persona no vaya a votar equivale a un voto emitido a favor de que no se modifique la jornada".

Ha afirmado, además, que el departamento de Educación "ha reconocido que el tipo de jornada que tenga una escuela no afecta el rendimiento académico del alumnado, entonces no entendemos por qué ahora se pretende modificar la jornada actual del 84% de los centros públicos de educación infantil y primaria en Navarra, volviendo a instalar la jornada partida en todos y obligando de nuevo a desarrollar todo el proceso de cambio". Todo ello "sin tener en cuenta las decisiones que ya han sido tomadas por las comunidades educativas de todos estos centros".

En su opinión, se trata de un esfuerzo "innecesario" para unos centros que "ya están con bastante saturación de carga de trabajo" y que quieren "poder mantenerse con el tipo de organización horaria que ya tienen y que ya vienen desarrollando de manera satisfactoria desde hace muchos años".

Por otro lado, ha explicado que el proyecto "introduce por primera vez en nuestra comunidad la posibilidad de la llamada sexta hora, que es una medida muy controvertida cuando se ha introducido en otras comunidades autónomas y que con el tiempo se ha ido eliminando".

"Ningún estudio internacional constata la correlación entre un aumento de horas lectivas y la mejora del rendimiento académico. En los países referentes en Educación nunca se imponen más de 25 horas lectivas semanales al alumnado, por lo que carece de sentido pedagógico. Además, acorta el tiempo que pueden disponer de este alumnado en edad de crecimiento para desarrollar actividades de ocio, descanso o trabajo extraescolar", ha subrayado Rodrigo.

Asimismo, ha criticado que "este aumento de horas lectivas en los centros y, en general, cualquier tipo de modificación de jornada que se proponga por parte de las comunidades educativas, se va a realizar sin incremento de dotación ni de medios materiales ni de medios personales".

Por todo ello, los sindicatos de la enseñanza pública han exigido al departamento de Educación que retire este proyecto de orden foral, "que no tiene en cuenta las decisiones ya tomadas por las comunidades educativas de 162 centros educativos escolares en Navarra", y que "elabore y negocie un nuevo texto que, partiendo del mantenimiento del tipo de jornada actual en cada centro, establezca un procedimiento para su modificación verdaderamente democrático".

Además, han demandado que "dote al sistema público de educación de recursos educativos suficientes para cubrir las necesidades materiales y personales, independientemente del tipo de jornada escolar que cada comunidad educativa haya elegido".

Carlos Rodrigo ha explicado que el proyecto de orden foral se tratará el próximo lunes en el Pleno del Consejo Escolar de Navarra pero, por el momento, desde el Gobierno foral no se ha dado "ninguna respuesta positiva a los planteamientos que les hemos trasladado".