Sindicatos denuncian "despidos masivos" de bomberos forestales tras el verano

Los sindicatos han acusado al Gobierno y las comunidades de "despidos masivos" de más del 50 % de los bomberos forestales tras finalizar la época de riesgo alto de incendios, y han avisado de futuras movilizaciones si el Ejecutivo no cumple su compromiso de aprobar antes de final de año su estatuto propio.

"Nos tendrán en la calle", han anunciado en rueda de prensa representantes de UGT, CCOO y CSIF, que han recordado que este verano han fallecido tres bomberos forestales y que han trabajado jornadas laborales de "16 o 17 horas, casi sin cumplir los descansos mínimos de ocho horas".

Los representantes sindicales han criticado las condiciones precarias de su sector, los sucesivos despidos "año tras año" y han reclamado la "imperiosa necesidad" de un estatuto básico de los bomberos forestales para reforzar la prevención de incendios y dar estabilidad al sector.

El responsable de bomberos forestales de CSIF, Agustín Argulo, ha afirmado que hasta el 30 de septiembre se había despedido a entre el 25 y 30 % de los bomberos forestales, cifra que se ha elevado hasta situarse a fecha de 15 de octubre entre "más del 50 % y muy cerca del 70 %", ha asegurado.

Por comunidades autónomas, los sindicatos han señalado que habitualmente los gobiernos regionales despiden durante la temporada baja de incendios a casi 240 profesionales en Aragón, más de 800 en Andalucía, 530 en Castilla-La Mancha, más de 400 en Madrid o 600 en Galicia.

En porcentajes, en Extremadura el 15 % de la plantilla es despedida, en Comunidad Valenciana el 33 % y en Castilla y León más del 50 %.

Sin embargo, desde los sindicatos han reconocido que se trata de cifras difíciles de cuantificar porque se trata de una profesión con "distintas nomenclaturas" según las diferentes autonomías; de hecho, en algunas de ellas "se desconoce" la cifra exacta de trabajadores.

Aun así, se trata de una "precariedad doble", ha señalado el responsable de bomberos forestales de CCOO, Carlos Martín, ya que la precariedad entre las distintas regiones, con contratos temporales que oscilan de tres a nueve meses, implican que estos trabajadores en situación de paro "tengan que complementar con otro trabajo precario" para poder tener ingresos todo el año.

La única "gran excepción" es Cantabria, ha reconocido Martín, ya que es la única autonomía que mantiene a todo su dispositivo operativo durante los 12 meses.

También desde el Gobierno se dan estos despidos, han asegurado, ya que los 180 bomberos forestales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, entidad que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y que gestiona esos entornos naturales, son despedidos en octubre y trabajan durante seis meses.

UN VERANO "CATASTRÓFICO"

Las organizaciones han calificado el verano pasado de "catastrófico", con 261.723 hectáreas (ha) quemadas en España, el triple de la media del último decenio, según los últimos datos del MITECO actualizados a 2 de octubre.

Los sindicatos también han señalado que en el país ha ardido el 40 % de la masa forestal de todo el territorio de la Unión Europea este verano, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por la UE.

Estos fenómenos también han conllevado una "elevada siniestralidad", ya que tres bomberos forestales han fallecido este verano, 90 profesionales han sido atendidos, así como 30.000 personas que han sido evacuadas.

LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Con el éxodo de población de las zonas rurales, la masa forestal en el país "crece a pasos agigantados" anualmente, ha afirmado el representante de UGT, Ángel Rubio, pero esto supone un riesgo de incendios por la falta de gestión total sobre los bosques.

Agustín Argulo ha reivindicado también la prevención, "los responsables políticos parece que no aprenden, los expertos dicen que hay que actuar sobre la carga de combustible", es decir, sobre los bosques. "No podemos jugar a tener suerte con zonas más limpias, despedir a la gente y que los presupuestos se dediquen solo a extinción y no a prevención", ha criticado.

Algo que ha secundado Ángel Rubio, que respecto ante las condiciones laborales del sector se ha preguntado: "¿Qué le ocurre a este país cuando tiene que intervenir una ong para aportar 400 kilocalorías a sus bomberos forestales?", ya que las autonomías apenas les proporcionan "un bocadillo frío y una botella de agua caliente".