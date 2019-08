Sindicato de manteros: "Al pobre no le permiten ocupar el espacio público"

VENTA AMBULANTE

Lamine Sarr, miembro y portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, señala que sin la Ley de Extranjería no existiría el 'top manta' y critica el "racismo" y la persecución al "pobre" que se esconde tras el dispositivo policial contra los manteros en Barcelona: "El problema no es el espacio público, es quién lo ocupa".,"Los políticos no quieren atacar directamente la Ley de Extranjería, que es la causa de todo esto", asegura Sarr en una entrevista con Efe en