Sindicato FSIE denuncia "situación extrema" en los colegios por olas de calor

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha denunciado este viernes la situación extrema que se está produciendo en muchos centros educativos por el aumento de las olas de calor y pide un "plan estratégico nacional financiado" para climatizar y adecuar las aulas.

Este sindicato, el mayoritario en la enseñanza concertada, hace esta petición coincidiendo con la primera ola de calor que azota a España este año.

"Es una cuestión fundamental en la que está en juego la salud de todos los trabajadores y menores de edad, subraya el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.

En este sentido, advierte de que este problema no se soluciona permitiendo, en algunas CCAA y en un momento determinado, adaptar la jornada escolar ya que "esta medida no es más que un parche que no mejora nada la situación".

Recuerda que FSIE ya pidió en mayo de 2021 a las administraciones que empezaran a tomar medidas para prevenir estos problemas y que "hasta la fecha no se ha hecho nada".

FSIE considera "paradójico" tener una regulación legal que establece que la temperatura máxima en los centros de trabajo debe estar en los 26 o 27 grados y "ver cómo en los centros educativos se supera con creces y durante muchos días consecutivos este umbral".

Por ello, pide al Gobierno que lidere en el conjunto del Estado, de manera urgente y eficaz, el proceso de adecuación de los centros educativos, por entender que no puede dilatar más la adopción de medidas que permitan tener condiciones adecuadas de salud y seguridad para los trabajadores y el alumnado.