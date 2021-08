Sindicato denuncia que Ertzaintza identifica a enfermos covid en domicilios

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) ha denunciado que las comisarías están recibiendo instrucciones para que patrullas uniformadas se dirijan a domicilios particulares para identificar a personas que, según Osakidetza, han dado positivo en covid-19, así como a quienes convivan con ellas, y considera que se trata de una práctica ilegal.

SIPE ha dirigido un escrito al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en el que señala que la Jefatura de División de Investigación Criminal está remitiendo notificaciones a las diferentes comisarías de la Ertzaintza en las que se informa de casos de positivos por covid, con sus datos particulares, nombres y apellidos, con la finalidad de que se dirijan a sus domicilios patrullas policiales.

Se trata, a juicio del sindicato, de una orden "manifiestamente ilegal, que al único que le va a repercutir en el momento que se presente una denuncia o una queja es a la patrulla de la Ertzaintza que realice el citado cometido", por lo que solicita al consejero que se ordene el cese de este tipo de prácticas.

También pide el sindicato que se trasladen estos hecho a la Unidad de Asuntos Internos por si pudieran derivarse responsabilidades disciplinarias tanto del jefe de división de Investigación Criminal como de las jefaturas de unidad.

Según han indicado a Efe fuentes del sindicato, estas prácticas se vienen realizando desde el comienzo de la pandemia, y si el departamento de Seguridad no corrige esta situación SIPE presentará una denuncia ante la Agencia Vasca de Protección de Datos o finalmente por la vía penal.

"No existe precepto alguno que recoja de forma expresa que los datos de salud pueden ser objeto de cesión; no lo hacen con los traslados de presos a centros médicos donde los ertzainas desconocen si el que trasladan puede ser positivo en Covid-19 o puede tener cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, porque se vulnera el derecho a la intimidad de la persona, ¿y aquí no?", pregunta el sindicato.