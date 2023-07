El Síndic insta al Ayuntamiento de Valencia a compensar a tres personas sin hogar a las que la Policía tiró enseres

El Síndic de Greuges ha instado al Ayuntamiento de València a compensar a tres personas sin hogar que denunciaron a la Policía Local por tirar sus enseres a la basura, según se desprende de la resolución facilitada por València Acull.

A mediados de marzo, desde el Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull se informó al entonces concejal delegado de Policía Local, Aaron Cano, de la denuncia trasladada por tres personas --una chica de nacionalidad colombiana, un hombre de nacionalidad española y otro de nacionalidad ecuatoriana-- que vivían en esos jardines.

Aseguraban que los días 1 y 2 de marzo los agentes que estaban haciendo labores de control del tráfico cogieron todos los enseres de las personas que pernoctaban en la zona y los tiraron a la basura.

Decían que no solo se deshicieron de los cartones que empleaban para poner sobre los bancos o para tratar de abrigarse, sino que también les quitaron sus cosas personales --esencialmente ropa-- y las mantas con que se tapaban del frío de la noche. Estas personas reclamaban que se adoptaran medidas para que no se repitieran hechos semejantes y que se les devolviera sus pertenencias o, en caso de que hubieran sido destruidas, se les compensara por el valor que tenían.

Un mes después, la concejalía remitió un informe de la policía sobre este operativo, en el que se indicaba que antes de tirar los residuos, se avisó a las personas que estaban en el lugar para que se llevaran sus enseres personales y que los recogieron durante más de dos horas.

Por el contrario, en su respuesta al informe policial, las personas afectadas afirmaron que la policía no esperó a que retiraran sus cosas, sino que lo tiró todo a los contenedores, incluidas las bolsas de basura que les daba la barrendera donde guardaban sus pertenencias.

Estas personas sin hogar consideraban que la policía debió darse cuenta de que esas bolsas no contenían basura, sino ropa bien ordenada porque estaban limpias, cerradas y colocadas junto al banco. Además, no entendían por qué la policía actuó de esta manera cuando no provocaban ningún problema en la vecindad ni tenían nada que ensuciara o diera mala imagen --colchones, basura, trastos y muebles viejos-- a la zona. Por eso, reiteraron su petición de que les devolvieran lo que se llevaron o se les compensara por la pérdida.

Ante la falta de una respuesta a su demanda por parte del Ayuntamiento, se interpuso una queja al Síndic de Greuges. Tras la investigación de los hechos, el Síndic considera que la actuación del Ayuntamiento "no ha resultado suficientemente respetuosa con el derecho de las personas afectadas a recibir atención de urgencia social", tal como establece la ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, han indicado desde València Acul. Por tanto, recomienda al consistorio que les facilite ayudas que les permita recuperar la situación anterior a los hechos reclamados.

Además, el Síndic reprocha que la reclamación presentada contra la Policía Local no se remitiera también a la Oficina de Responsabilidad Patrimonial. Este departamento incoó de oficio el expediente tras llegarle la reclamación a través de la Oficina de Suggeriments i Reclamacions del ayuntamiento, no porque la Concejalía de Policía Local le diera traslado.