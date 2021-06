Simón: es válido adelantar pauta con AstraZeneca pero no por variante delta

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que es "perfectamente válido" que Madrid adelante la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60, pero no por la variante delta, que por ahora "no está ocupando un espacio importante en España".

En su habitual rueda de prensa de los lunes, Simón ha explicado que, aunque hay que hacer una "vigilancia intensa" del impacto de esta variante mayoritaria en India, que "muy probablemente" se ha introducido en nuestro país por algún viajero "no necesariamente extranjero", no es "necesario alertar a la población más de la cuenta".

Por ahora, los casos detectados en España están fundamentalmente asociados a brotes, aunque también hay algunos de los que no se ha identificado el origen, con lo que "poquito a poco es posible que esta variante ocupe un cierto espacio" en el futuro.

Es la alfa, mayoritaria en Reino Unido y predominante en nuestro país desde hace semanas, la que sigue suponiendo la mayor parte de los nuevos casos, alrededor del 85 por ciento de las muestras que se identifican; entre un 8 y un 10 % pertenecen a otras variantes y el 5 % restante corresponde a la beta, la gamma y la delta.

Según la nueva actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés en salud pública en España publicado hoy por el Ministerio de Sanidad, la B.1.617.2 o delta ha comenzado a aparecer en los cribados en las 4 últimas semanas con valores por debajo del 1 %, aunque recientemente se han notificado cuatro agrupaciones en una misma comunidad autónoma con 24, 2, 3 y 6 casos, respectivamente.

Dos de ellas se originaron a partir de casos importados, mientras que el episodio de tres casos forma parte de un brote mayor, con más de 60 casos surgidos en cuatro comunidades autónomas.

"No está ocupando un espacio importante en España, aunque es posible que llegue a ocupar algo más", ha reiterado el epidemiólogo.

Hasta hoy, los escapes inmunitarios a esta vacuna por la variante delta "son pequeños", y el aumento que se está viendo en Reino Unido es fundamentalmente en población no vacunada; los datos preliminares darían incluso la impresión "de que no es más grave" y que "podría tener algo menos de letalidad que la B.117".

Y los escapes que hay son parciales tras la primera dosis, pero no después de la segunda. Los registrados en España también afectan a jóvenes, mientras los mayores ya tienen altas coberturas vacunales, por lo que, ha insistido, "hay que ser prudentes para no alertar más de la cuenta cuando todavía no es necesario".

Sobre la decisión de Madrid de adelantar a las 11 semanas la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años, Simón ha afirmado que es "razonable" que esta comunidad quiera completar la inmunización de su población cuanto antes.

Madrid, ha proseguido, está teniendo una evolución "bastante favorable" y, aunque aún tenga una incidencia superior a 100 casos por cada 100.000 habitantes, "está descendiendo muy rápido", debido a la vacunación pero también por haber soportado siempre una de las tasas más altas de contagios, lo que ha hecho que esté "acercándose rápidamente a la inmunidad de rebaño".

No obstante, los casos que se están importando en Madrid de la variante delta son todavía "un número testimonial respecto al total", lo cual no impide que haya alguna zona concreta con brotes.

Por lo que si se adelanta la segunda dosis de AstraZeneca, que incluso se "puede aplicar a los 22 días", y Madrid está en disposición de ello, es una opción "perfectamente válida, pero no por la variante delta, sino porque cuanto antes tengamos a la población con pauta completa, mucho mejor".