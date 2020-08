Simón, sobre la polémica de los asintomáticos en Madrid: "Los datos son los que son"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha evitado posicionarse de nuevo sobre la polémica del número de casos asintomáticos que hay en la Comunidad de Madrid, después de asegurar el pasado jueves que la cifra rondaba el 15 por ciento y la CCAA responderle que el dato era cercano al 70 por ciento.

"No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. Esto no es una cuestión de ver si hay discrepancias o no. Esto es un problema de controlar la epidemia. Los datos de asintomáticos en Madrid son los que son. Todos han visto los informes que ha habido. No quiero entrar en esa polémica", ha comentado el epidemiólogo en rueda de prensa este lunes.

Pese a esta opinión, el doctor Simón ha resaltado que Madrid está haciendo un "buen trabajo" para controlar la pandemia, y también se ha pronunciado sobre el contrato de la Comunidad con una empresa privada para realizar labores de rastreo de contactos. "Cada comunidad tiene su mecanismo para realizarlo, no me interesa si es con empresa privada o servicio público, aunque personalmente prefiero el servicio público. Eso sí, tiene que ser eficiente", ha detallado.

A nivel nacional, Simón ha resaltado que el número de casos de COVID-19 en España "se debe fundamentalmente a brotes", pero ha reconocido que existe "cierto nivel de transmisión comunitaria" en algunos puntos de España relacionados con estos brotes, lo que ha definido como una "transmisión comunitaria no perfectamente controlada que progresivamente se va suavizando".

El epidemiólogo ha recordado que el incremento en los casos de los últimos días se debe "fundamentalmente" al aumento de positivos y brotes en Cataluña, Aragón y Madrid, mientras Navarra o País Vasco "mantienen cierto nivel de transmisión pero progresivamente se va reduciendo". En el caso de Barcelona, ha asegurado que "está en principio en fase de descenso", con Cataluña ya "en una fase de control" a nivel general.

"INCREMENTO IMPORTANTE" DE FALLECIDOS

En este punto, ha celebrado que la edad media de los casos sigue siendo la adecuada. Según sus cifras, más del 70 por ciento son personas de menos de 30 años, manteniendo el 10 por ciento de personas de más de 65 años. "Sigue siendo baja la cifra de vulnerables pero estamos detectando un cierto número de casos", ha reconocido.

Sobre el número de fallecidos, ha admitido un "incremento importante", pero que se corresponde con la transmisión de casos de pasadas semanas. De acuerdo con las cifras aportadas por Simón, la letalidad se sitúa en el 0,29 por ciento en personas que han iniciado síntomas en las últimas dos semanas, y del 0,5 por ciento en las de hace un mes. "En estos últimos dos meses la letalidad ha bajado muchísimo: los afectados son más jóvenes, menos vulnerables. Estamos detectando muchos casos leves y asintomáticos que en el pico de la pandemia no se detectaban", ha asegurado.

En cuanto a Aragón, ha destacado que "se está estabilizando" la situación en "gran parte del territorio", pero ha apuntado que quedan algunos barrios con "incremento de la transmisión" en Zaragoza. "Pero otro gran número parece que se están estabilizando. La evidencia no es tan clara como en Cataluña pero ahora mismo da la sensación que se van estabilizando".

Sobre la situación de los hospitales en Aragón, ha defendido que "ahora mismo no está en una situación crítica en absoluto". "Aragón empieza a estabilizarse pero no lo podemos garantizar, tenemos que ser cautos. Tiene que usar todos los planes que tenía previsto de contingencia. Tenemos que ir paso a paso y ver lo que pasa con ellos", ha añadido.

VIAJES CON PERSONAS NO CONVIVIENTES

Por último, el epidemiólogo ha sido preguntado acerca de los viajes con personas no convivientes, advirtiendo del riesgo del intercambio de grupos. "Hoy estoy con mi familia, mañana con unos amigos y pasado con otro grupo de amigos. Esa es la situación que más riesgo conlleva porque si se da un caso va a ser un amplificador", ha señalado.

"Se puede hacer este movimiento de grupos, siempre y cuando la protección sea adecuada. Es bueno limitar grupos de convivientes estables y si no extremar las medidas de seguridad. La concienciación social es clave para esto", ha concluido.