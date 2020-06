Simón: Ni locos podemos pretender que las fronteras están blindadas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que restringir la entrada de viajeros de países de alta transmisión puede reducir el riesgo de importar casos, pero "ni locos" podemos pretender pensar que "nuestras fronteras están blindadas".

Lo ha hecho en rueda de prensa tras conocerse que la UE ha finalizado la lista de países considerados "seguros" a los que abrirá sus fronteras en julio, y en la que no figurarían los que mayor propagación del coronavirus tienen en este momento: Estados Unidos, Brasil y Rusia, así como la mayoría de países latinoamericanos.

"No vamos a detectar todo, hagamos lo que hagamos, eso seguro", ha enfatizado el epidemiólogo al ser preguntado sobre la capacidad de Sanidad Exterior para afrontar toda la llegada de turistas este verano. "Ni nosotros ni nadie", ha añadido.

Así, ha avanzado que con la apertura de fronteras, van a entrar casos importados: "Eso va a pasar, pretender que nuestras fronteras están blindadas a la entrada de casos... Ni locos", ha avisado Simón, quien ha apostado por "reducir el riesgo de manera sensata" porque "no se puede invertir en un control de fronteras férreo lo que no tenemos, ni nosotros ni nadie".

De cualquier modo, el volumen de entrada de turistas "va a ser mucho menos".

Al experto le preocupan además los cruceros porque pueden trasladar hasta 4.000 turistas y otros 4.000 miembros de tripulación, y al ser "mucha gente en un espacio muy limitado con una interrelación muy importante", el brote será mayor en caso de surgir.

Como ocurre con las fronteras aéreas, tampoco podrán desembarcar cruceros procedentes de los países que la UE no considere seguros, ha avanzado Simón, quien ha afirmado que el control de entradas y salidas en estos casos "no va a ser muy diferente" que el que se hace en los aeropuertos.

Simón ha sido preguntado por la conveniencia de utilizar mascarillas FPP2 con válvula, a lo que ha contestado que "interesa que cualquier persona que pueda estar infectada no transmita a los demás, por eso hay que usar mascarillas altruistas", que serían las quirúrgicas.

"Me cuesta ser radical a la hora de recomendar una mascarilla u otra", ha admitido el doctor para insistir en que "lo ideal" es que la población general use las quirúrgicas aunque "en algunos casos en los que una persona que tiene seguridad de no estar infectada y tiene que protegerse mucho", puede optar por las "egoístas". EFE