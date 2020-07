Simón: Era preferible confinar antes a Lleida, aunque ahora es fácil decirlo

El doctor Fernando Simón ha señalado este lunes que habría preferido que la Generalitat tomase antes la decisión de confinar la comarca del Segrià de Lleida ante la aparición de diversos brotes de casos de coronavirus, aunque ha reconocido que "a toro pasado es fácil decirlo".

En rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha mostrado su preocupación por los 15 focos desatados en la provincia, 14 de ellos declarados en esta comarca en la que residen unas 210.000 personas, incluida la capital.

Simón ha asegurado que esta decisión estaba encima de la mesa cuando comenzaron a surgir los brotes -centrados en diez empresas frutícolas, dos residencias, un albergue para personas sin techo y una comunidad de vecinos del centro histórico de Lleida capital- que, aunque "en general se están controlando", algunos tienen un "volumen de casos muy por encima de lo razonable".

Sobre el origen de los brotes y su relación con los de Aragón, el experto ha reconocido que no cree que se pueda probar una hipótesis u otra "en ningún momento" porque afecta a "poblaciones muy móviles" y la forma en que se hace la recogida fruta "no facilita el seguimiento individual".

A Simón le "satisface" que el Govern optara por el confinamiento porque es un acto "muy valiente que hay que reconocer", aunque le "hubiera gustado que lo notificaran antes" porque con "la información que iba apareciendo, parecía claro que había que confinar".

Aunque "a toro pasado es fácil decir que sería mejor haberlo tomado antes", ha reconocido.

El director del CCAES también ha lamentado el aumento de las hospitalizaciones en la provincia leridana. "No es una buena noticia. Porcentualmente es lo esperado, pero nos hubiera gustado que no hubieran llegado a ese punto de saturación de hospital", ha dicho para aclarar que "no parece que hayan superado la capacidad, pero nos hubiera gustado que no hubieran llegado a ese límite".

De momento, cree que la cuarentena de 14 días dictada por las autoridades catalanas, con las que este martes se celebrará una reunión bilateral, puede ser suficiente, aunque su impacto no se va a poder ver hasta los "próximos días".

Entonces se podrá valorar "si es un plazo muy breve o no. Siempre hay margen para extenderlo", ha señalado.

Según Simón, "ahora mismo estamos lejos" de tener que volver a un confinamiento a nivel nacional pese a que algunos de los brotes son "más grandes de lo esperado".

"Yo no lo plantearía", ha afirmado antes de puntualizar que "la responsabilidad es de las comunidades", que "poco a poco la están asumiendo, poco a poco, con mayor acierto al principio o más adelante, pero lo están haciendo". Mientras, el Ministerio de Sanidad "está apoyando con todas las capacidades que tiene, proactivamente".

Solo en el caso de que las comunidades no apliquen las medidas que afecten a más de una región o se comience "a no saber lo que está pasando" es cuando Sanidad planteará "acciones de Estado que pueden requerir cosas como las que vivimos en el pasado", aunque Simón espera que "no se vuelvan a producir".

Lo mismo ocurre con el foco de A Mariña (Lugo), donde los casos activos han subido de 99 a 119, lo que ha llevado a la Xunta a ordenar el cierre durante cinco días de los accesos a esta zona costera.

"Al cuarto o quinto día se tiene que decidir si se extiende el periodo o no. Son las comunidades las que toman las decisiones y las que tendrán que valorar si es lo más adecuado o no. Mi percepción es que la valoración se tiene que hacer con muchísimo cuidado", ha subrayado.

Además de con Cataluña, los responsables de Sanidad prevén reunirse con otras comunidades afectadas por brotes como son Galicia, Aragón y Madrid -donde se ha detectado un brote que afecta a cinco personas- para intercambiar información y respuestas que "refuercen el control" de los focos.

Respecto al foco de Ordizia (Gipuzkoa), ha destacado su "interés" porque se inició con casos importados desde otra comunidad en un entorno familiar, de amigos, y ha acabado convirtiéndose en "familiar-comunitario llamados mixtos".

"El País Vasco está actuando de forma muy contundente", ha valorado este experto, que ha querido aprovechar las características de este foco para volver a hacer hincapié en la responsabilidad individual, por lo que ha invitado a aquellos que tengan síntomas a no irse de vacaciones. "No podemos permitirnos que vaya pululando por ahí", ha zanjado.

Porque la única forma de evitar volver a las drásticas medidas tomadas durante el estado de alarma "que no son de interés de nadie" es que la gente "se responsabilice de los riesgos a los que puede someter a los demás". EFE