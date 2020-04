Simón cree que las medidas de desescalada deben ser "claramente homogéneas", aunque a varias velocidades

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que "las medidas que se tienen que aplicar, el mecanismo y las formas" para la fase de desescalada del Covid-19 "tienen que ser claramente homogéneas" entre comunidades autónomas, aunque ha apuntado que hay zonas en las que "quizá la aplicación no debe ser en el mismo momento".

"Hay comunidades autónomas, o provincias más concretamente, en las que obviamente el riesgo de transmisión es nulo o cercano a nulo. Con lo cual, es obvio que la aproximación a diferentes territorios puede varias", ha comentado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

En cualquier caso, ha recordado que "el problema" es la cercanía entre los diferentes territorios en la península, así como la movilidad por motivos laborales u otros entre estas zonas, que "puede ser muy importante", por lo que ha instado a ser muy cautos con la preparación de la siguiente fase del Covid-19, cuando se comiencen a relajar progresivamente las fuertes restricciones de movilidad.

Simón ha indicado que el estudio de seroprevalencia en el que está trabajando el Gobierno para estimar la incidencia real del coronavirus en España será muy importante en los planteamientos de la fase de desescalada. "Es muy importante para nuevas fases saber el número real, o al menos una estimación lo más precisa posible, del número de personas que se han infectado", ha apuntado, aunque ha precisado que "es una información importante pero no la única".

En este sentido, ha apuntado también es necesario valorar la transmisión real en estos momentos, el número de casos aislados de manera adecuada o la capacidad asistencial. "Ante el riesgo de nuevas ondas epidémicas, no podemos permitir que el sistema sanitario vuelva a sufrir la tensión que sufrido durante esta primera onda", ha justificado el experto del Ministerio de Sanidad.

Simón considera "complicado" que el número de personas inmunes sea suficiente como para basar todas las medidas de desescalada en el estudio de seroprevalencia. "Los niveles de inmunidad que deberíamos tener son muy altos. "El estudio de seroprevalencia puede dar valores reales del número de personas que han sido infectadas y que, por lo tanto, podrían ser inmunes, pero lo cierto es que no esperamos que el porcentaje sea tan alto como para que sea un único valor", ha afirmado.

"ALGÚN RETRASO" EN EL ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

Simón ha admitido "algún retraso" en la puesta en marcha del estudio de seroprevalencia debido a gestiones para garantizar la "buena coordinación" con las comunidades autónomas, así como por "organización logística". "No es un estudio fácil", ha valorado, añadiendo que "en los próximos días" se iniciará esta investigación, comenzando con un piloto. Por el momento, no hay fechas de cuándo va a comenzar o de cuándo se van a conocer los resultados.

Por último, Simón también ha sido preguntado acerca de por qué no se conocen diariamente el número de PCR que realizan las comunidades autónomas. "No es una información fácil de obtener. Tenemos diferentes tipos de causística que nos generan una interpretación complicada. Cuando se tenga información de calidad suficiente de dispondrá de ellos de forma abierta", ha asegurado, reseñando que, por el momento, no todas las comunidades autónomas están en capacidad de proveer de estos datos al Gobierno, por lo que solo se tienen "informaciones parciales".