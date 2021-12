Simón apela a autoprotegerse en navidades porque el aumento de casos seguirá

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este martes que el aumento de casos no va a corregirse antes de navidades, por lo que ha apelado a mantener las medidas de protección individual para que no sean necesarias otras "más radicales" después.

En declaraciones a los periodistas al término de la presentación del informe conjunto de Médicos del Mundo y Medicusmundi "La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021", el epidemiólogo ha achacado el aumento de la incidencia al porcentaje de personas que aún está sin vacunar y también a la reducción de esas medidas de protección individual.

Así, ha explicado que aún quedan entre 10 y 12 millones de personas sin vacunarse y un bajo porcentaje de aquellos a los que los fármacos no les confiere la protección deseada, a los que pueden sumarse otros "efectos marginales" como la nueva variante ómicron y su impacto en la eficacia de las vacunas.

Una variante de la que cabe esperar que siga difundiéndose por el país y "probablemente", aunque aún "no hay certezas", acabe ocupando el sitio de delta, la predominante en estos momentos, y exija aumentar las tasas vacunales para incrementar la protección.

Con todo, "tenemos una situación social en la que la observancia de las medidas de protección más allá de la vacuna es muy baja. Yo preferiría que mantuviéramos todavía un poquito de tensión pero es lo que hay; después de casi dos años es entendible que haya cansancio", ha reconocido Simón.

Y si aumenta la cobertura, "el impacto de ómicron existirá, pero no será tan importante como en algunos foros se ha llegado a decir. No podemos prever el impacto que va a tener en la tendencia y no podemos esperar que esta tendencia que estamos teniendo se vaya a corregir antes de Navidad", ha argumentado.

Ante la proximidad de las fiestas, el máximo responsable de las alertas sanitarias ha dicho que "la gente debe ser consciente de que aún hay virus circulando, más del que nos gustaría", y que ya conoce las medidas para protegerse.

Si se reúnen pequeños grupos familiares, aconseja que las apliquen "siendo conscientes de que esto no se ha acabado", y aquellos que vayan a tener contactos sociales más numerosos de los que no tengan certeza de que hayan pasado la enfermedad, estén vacunados o que tengan comportamientos menos adecuados para controlar la transmisión, "que se autoprotejan".

Pese a que "se pueden aplicar medidas a nivel institucional", al final "muchas veces no han tenido la observancia que se esperaba y últimamente no se esté consiguiendo porque llevamos mucho tiempo con esto", ha admitido.

"El primer paso es garantizar que cada uno aplica medidas de protección individual y de sus vecinos, y a partir de ahí podemos pensar, en caso de que sea necesario, en otras medidas más radicales. Pero ahora mismo, si mantenemos esa posición razonable y coherente con la situación de transmisión que tenemos a nivel individual, tendremos gran parte del problema resuelto", ha concluido.