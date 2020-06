Simón advierte de posibles "sesgos" en los test de Torrejón de Ardoz (Madrid)

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de posibles "sesgos" en la selección de participantes en los test de seroprevalencia con los que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) pretende cuantificar la presencia de anticuerpos frente a la COVID-19 entre los vecinos.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz empezó a hacer estos test el pasado viernes tras la autorización de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y continuará haciéndolos hasta el 5 de junio en colaboración con Ribera Salud, que gestiona el Hospital Universitario de la localidad.

El objetivo del estudio es determinar el número de personas que tienen o han tenido la COVID-19 en los últimos tres meses, y por lo tanto disponen de anticuerpos, en la localidad, una de las más afectadas por la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Preguntado sobre este asunto en rueda de prensa, Simón ha dicho que no ha tenido acceso a "ningún protocolo" y, por lo tanto, desconoce si es un estudio o si son "unas pruebas masivas".

No obstante, ha señalado que los estudios de seroprevalencia tienen una "metodología muy concreta" para tratar de conseguir "la representatividad y la aleatoriedad de la población" y "garantizar que no haya sesgos".

"Por lo que he oído, el objetivo (en Torrejón de Ardoz) es hacerlo a toda la población. Si consiguen hacérselo a toda la población, el resultado es el que es, no hay ninguna duda, pero hasta ahora no se lo han hecho a todos, y por lo tanto (los tests) pueden estar sujetos a sesgos de selección de los participantes", ha comentado.

"No sabemos si los que acuden a hacerse la prueba son los que creen que han estado más enfermos o han estado más en contactos con enfermos o los que han estado menos", ha añadido.

Simón ha recordado que en el estudio de seroprevalencia elaborado recientemente por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con las comunidades autónomas, más del 10 % de la población de Madrid había desarrollado anticuerpos frente al coronavirus.

Por ello, considera que en el caso de Torrejón de Ardoz "no es de extrañar" que los resultados estén por encima del 10 %, al haber sido "uno de los primeros municipios infectados".