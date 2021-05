Simón aconseja "rebajar el tono de euforia" con la apertura al turismo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido este lunes "rebajar el tono de euforia" y dejar los "gritos de que España está abierta al turismo" para dentro de 20 días, cuando la vacunación haya avanzado más, "no ahora".

"España está abierta al turismo se puede decir a gritos o en voz baja, y yo como técnico preferiría que se dijera en voz baja", ha subrayado el epidemiólogo en su habitual rueda de prensa de los lunes al ser preguntado por la llegada de turistas británicos, que desde hoy pueden entrar en España sin PCR negativa ni necesidad de hacer cuarentena.

El Reino Unido tiene ahora mismo una incidencia que es la tercera parte de la española y es de los pocos en estar en un nivel verde de riesgo; el problema para Simón no es tanto eso o los riesgos asociados, "sino la euforia".

De ahí que haya hecho un llamamiento a "rebajar un poco el tono de euforia" y dejar los gritos para "dentro de 20 días, no ahora", cuando todos los países habrán avanzado en su campaña de vacunación.

"Preferiría que ahora fuéramos más cautos, pero no todo depende de mí", ha asegurado Simón, antes de añadir que entiende que hay momentos en los que el peso de los criterios sanitarios ceden en favor de otros como los económicos. "Aunque me siento escuchado, mi voz no es la única ni tiene que serlo: ni la mía ni la de los expertos sanitarios", ha añadido.

Ante la llegada de eventos masivos como festivales de música, y en los que la Sociedad Española de Epidemiología ha pedido medidas de control, el director del CCAES ha explicado que se está trabajando en un documento que deberá aprobar la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La cobertura vacunal no será "la ideal" cuando empiecen estos conciertos, y menos aún en los grupos de población que más asisten a este tipo de eventos, con lo que durante un tiempo se tendrán que celebrar bajo las "condiciones particulares que se acuerden.