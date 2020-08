Similitudes y diferencias en los colegios de cara a la vuelta al cole

El mes de agosto entra en su segunda mitad y eso significa que la vuelta al cole está cada vez más cerca. Pero lo cierto es que ahora mismo quedan muchas incógnitas por resolver. La competencia es de cada comunidad, tienen su calendario perfilado, y eso provoca que haya 17 planes distintos, con sus matices, pero que buscan hacer frente a un mismo reto.

La inmensa mayoría contemplan tres o incluso cuatro escenarios como es el caso de la Comunidad de Madrid o Navarra. Las clases presenciales, a distancia o un término medio en función de cómo evolucione la pandemia. La prioridad, lógicamente, es que sea presencial. Visto lo visto durante el final del curso anterior, es lo idóneo. Esther Carnero, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, también es madre de cinco hijos. Cuatro están en primaria y otra se estrena en bachillerato: “Los padres no sabemos enseñar igual que los profesores” nos destaca.

Durante los meses que coincidieron las clases y el confinamiento se puso de manifiesto la brecha digital que existe entre diferentes familias. Esther, con cinco en casa y su marido teletrabajando, lo experimentó en primera persona: “Yo me quedaba sin mi móvil y mis hijos se iban turnando”. No había dispositivos para todos e incluso los más pequeños tuvieron que renunciar a algunas clases o actividades: “Todo el día cayéndose la señal de Internet, todos con videollamadas”. En estos momentos, menos de un mes de volver a las aulas, tienen más dudas que certezas.

En los colegios la tónica habitual va a ser los horarios escalonados para entrar y salir, grupos estables de convivencia que esté limitados y especial hincapié en la distancia de seguridad. Precisamente esa medida, fundamental para todas las comunidades, se convierta en un problema. David es profesor en Cataluña e imparte la asignatura de música: “El metro y medio no lo veo para nada viable, no hay infraestructura dentro de un centro educativo para albergar a unos 25 alumnos con esa separación”. Precisamente esta realidad está obligando a habilitar zonas distintas o incluso se apuestan por aulas prefabricadas.

Hay Comunidades Autónomas, como Castilla La Mancha o Andalucía, en las que planean realizar test, voluntarios, a docentes y personal. Una medida que a David le gustaría que también aplicaran en Cataluña: “No nos van a realizar ninguno, solo en caso de que en nuestra aula se den uno o dos positivos”.

La mascarilla, otra de las claves: “Yo como profesor de música me voy a enfrentar a unos 500 alumnos que no van a llevar mascarilla, que no sé lo que hacen fuera de las del centro... Se ponen ellos en peligro y también a nosotros”, nos explica David.

Esa es una de las quejas más extendidas, y es que la obligatoriedad no solo la marcaran las Comunidades Autónomas, sino que también dependerá del curso en el que se encuentre el alumno.