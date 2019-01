Silvia Gambino agradece emocionada a Jorge Javier Vázquez que: "me ha devuelto a la vida profesional"

MADRID, 6 (CHANCE)

Aunque la cara de Silvia Gambino ha estado muy presente siempre en la interpretación y entretenimiento de nuestro país, lo cierto es que la actriz ha estado desaparecido durante los últimos años de las tablas y la pequeña pantalla. Pero este 2019 vuelve con fuerza en Bellas y Bestias, una obra producida por Jorge Javier Vázquez, al que tiene mucho que agradecer.

Y precisamente es en el programa de Jorge Javier, Sábado Deluxe, donde la actriz se sinceraba anoche. Silvia ha confesado lo que ha supuesto para ella esta oportunidad y cómo vivió los primeros momentos: "Cuando finalizó la representación, nos pusimos en fila y empezó a gritar que era una maravilla. Me dijo que bajase las escaleras, yo estaba temblando y no podía hablar porque en ese momento dije, ya está, lo he conseguido", recuerda emocionada. Un trabajo que llegó cuando Silvia empezaba a pensar que su carrera había llegado a su final, por lo que no puede evitar las lágrimas.

Y como regalo de Reyes, María Patiño daba paso a un vídeo en el que Jorge Javier solo tiene buenas palabras para la actriz: "Silvia tengo que decirte que estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo porque te admiro mucho. Perteneces a esa generación de actrices que llevan trabajando muchísimo en este país y que se han dejado la vida trabajando para entretenernos y hacernos mucho más felices. Me da mucha alegría que ahora puedas demostrar encima de un escenario todo lo que has aprendido, lo que llevas dentro y lo que solo se puede hacer después de dedicarse tantísimo años a esta profesión con tanto esmero, cariño y dedicación", confesaba en vídeo.

Unas palabras que provocaban la llantina de la actriz, que muy emocionada reconocía que: "He trabajado mucho y amo mi profesión, pero siempre me han exigido un montón. Me lo he ganado, pero nunca nadie ha dicho tantas cosas bonitas de mí", y sentenciaba entre sollozos que: "Jorge Javier Vázquez me ha devuelto mi vida profesional justo en un momento de mi vida en el que pensaba que ya lo había hecho todo".