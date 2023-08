Silvia Bronchalo no visita a su hijo Daniel Sancho en prisión por primera vez desde que llegó a Tailandia

MADRID, 31 (CHANCE)

Silvia Bronchalo podría haber abandonado Tailandia. Es la teoría que se maneja tras su llamativa ausencia este jueves en la prisión de Koh Samui, a donde ha acudido a diario para visitar a Daniel Sancho desde que el pasado 17 de agosto -coincidiendo con el fin de los 10 días de aislamiento del cocinero español tras su ingreso en la cárcel por protocolo Covid-19- llegó al país asiático para arropar a su hijo tras su detención por el presunto asesinato de Edwin Arrieta.

Se trata por tanto de la primera vez en dos semanas -a excepción de los sábados y domingos, cuando los reclusos no pueden ver a sus familiares- que la expareja de Rodolfo Sancho no cumple con su cita diaria con Daniel, que si este miércoles pudo ver tanto a su madre como a su abogado tailandés, Khun Anan, hoy no ha recibido ninguna visita.

Una llamativa ausencia que se produce tras varios días llegando al centro penitenciario de Koh Samui con una abultada mochila con enseres de higiene y libros para hacer la estancia de su hijo en la cárcel más cómoda y llevadera. En su última visita al cocinero llamó especialmente la atención el enfado de Silvia, que muy seria y sin ocultar su malestar, daba un portazo al abandonar el lugar en un taxi.

Y tras esta sorprendente reacción en su última visita a Daniel, su madre ha 'desaparecido' y según ha adelantado 'El programa de Ana Rosa' podría haber cogido un vuelo este jueves para regresar a Madrid.

Por tanto el cocinero volvería a estar completamente solo, aunque está previsto que su padre, Rodolfo Sancho, viaje a Tailandia en los próximos días acompañado por sus abogados para visitar a su hijo en prisión. Un reencuentro que podría producirse coincidiendo con el primer mes de Daniel en la cárcel, que se cumplirá en apenas una semana.