Silvia Bronchalo, su camiseta con mensaje en su ¿última? visita a Daniel Sancho en prisión

MADRID, 1 (CHANCE)

Por primera vez desde que llegó a Tailandia el pasado 17 de agosto, Silvia Bronchalo no acudió este jueves a prisión a visitar a su hijo Daniel Sancho. Una llamativa ausencia -puesto que no ha faltado a su cita diaria en los últimos 15 días- que poco después tenía explicación.

Tal y como revelaba 'En boca de todos', la expareja de Rodolfo Sancho se desplazó en ferry a la cercana isla de Koh Phangan -donde el cocinero acabó presuntamente con la vida de Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto- para reunirse en Comisaría con las autoridades policiales que están llevando a cabo la investigación del crimen.

Un encuentro fijado desde hace días en el que Silvia habría recogido objetos de Daniel que la policía tenía bajo custodia desde su detención y que ya no necesitarían al encontrarse en la recta final de la elaboración del informe sobre el caso, que podrían hacer público en los próximos días.

Tras varias horas en Koh Phangan, la exactriz regresaba a Koh Samui y este viernes ha regresado a la prisión para visitar a su hijo ¿por última vez? Y es que coincidiendo con las informaciones que apuntan a que Rodolfo Sancho llegará a Bangkok el domingo 3 de septiembre, Silvia se ha despedido con un escueto "adiós" de las cámaras.

Algo que nunca había hecho hasta ahora, lo que ha hecho que los reporteros desplazados a Tailandia para cubrir el caso se pregunten si esta despedida significa que la madre de Daniel podría abandonar el país antes de que llegue su expareja.

No es lo único que ha llamado la atención en el regreso de Silvia a la cárcel, puesto que ha elegido una camiseta con un mensaje de lo más significativo: "EVEN MORE LOVE". Es decir, "todavía más amor", una declaración de intenciones y una muestra de apoyo incondicional a Daniel en la que podría haber sido su última visita (por el momento) a su hijo en prisión.

Los fines de semana los reclusos no pueden ver a sus familiares, por lo que tendremos que esperar hasta el lunes 4 para descubrir si Silvia continúa en Tailandia o si, por el contrario, ha regresado a España tras dar el relevo a Rodolfo Sancho, que viajará en las próximas horas al país asiático para reencontrarse con su hijo un mes después de su detención.