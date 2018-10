Silla a contramarcha, el método de seguridad vial que quiere llegar a España

Ana Márquez.

El método de seguridad vial de la silla a contramarcha es poco conocido en España pero en Suecia, donde lleva vigente cuarenta años, ha conseguido erradicar casi por completo las muertes de niños en carretera y diferentes organizaciones quieren que los padres comiencen a utilizar esta práctica.

Para visibilizar la contramarcha, hoy se ha celebrado el I Día de la Contramarcha, una iniciativa que pretende concienciar de la importancia de que los niños viajen a contramarcha para reducir la mortalidad infantil en los accidentes de tráfico.

La jornada ha sido organizada por Axkid, una empresa sueca de sillas, con el apoyo del Instituto Nacional Sueco de Investigación de Carreteras y Transporte (VTI), para poner en relieve la importancia de implantar el sistema de retención infantil a contramarcha y ha contado con numerosos expertos en la materia.

"Los primeros años, lo más seguro para el niño es que la silla esté en sentido opuesto a la marcha" ha asegurado a Efe la coordinadora de las jornadas y fisioterapeuta, Marta Erill, y ha insistido en que la contramarcha reduce la tracción que sufre el cuerpo ante una frenada imprevista o un accidente.

"Un niño pequeño no es como un adulto en miniatura: su cabeza pesa un 25 % de su peso total -eso es como una bola de bolos-, el cuello es mucho más corto, la columna no está osificada y la musculatura no tiene esa fuerza o rapidez para reaccionar a algo", ha indicado Erill

Para ser conscientes de lo que esto supone en el cuerpo de un niño, en el evento han instalado un simulador en el que el público ha podido experimentar la diferencia proporcional de peso entre cuerpo y cabeza que existe entre un adulto y un niño y sentir cómo la contramarcha redistribuye mejor la carga en caso de impacto.

Asimismo, insiste en que lo que para un adulto puede ser un latigazo cervical, en los niños derivan en daños más graves de niveles neurológicos, medulares o, incluso, pueden llegar a la decapitación interna: que la columna y el cráneo se separen por dentro.

Erill ha recordado que en Suecia, donde conviven larga historia de contramarcha y que la gente es extremadamente responsable con la seguridad, se celebra anualmente un día de la contramarcha donde en los colegios celebran "su derecho a viajar seguros".

Un informe del Consejo Europeo de Seguridad de Transporte (ETSC) destaca que Suecia tiene el número más bajo de mortalidad infantil en tráfico de 0 a 14 años en comparación a otros países de la Unión Europea y Erill recalca: "La probabilidad de sufrir lesiones graves en un accidente de coche se reduce hasta un 90 % si los niños van sujetos con sistemas de retención infantil a contramarcha".

Durante la jornada han insistido en la idea de que si la mayoría de los padres y madres supieran la "diferencia vital" que supone "no dudarían en ponerlos inmediatamente en el sentido opuesto de la marcha" y, por ello, "van a trabajar por dar a conocer esa medida".

Ha criticado que España parece un país "estancado en el siempre lo hemos hecho así" pero ha asegurado que, como todas las medidas que en un principio "irritaban pero nos hemos acostumbrado", espera que la contramarcha se convierta en "lo cotidiano" de la seguridad vial infantil.

"Ha llegado el momento de que España se equipare a Suecia y reduzca lo máximo posible la mortalidad infantil en accidentes de tráfico", ha recalcado Erill.