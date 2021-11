Sigue estos pasos y consigue un blanco perfecto en la suela de tus zapatillas deportivas

Limpiar los zapatos siempre ha sido una tarea pendiente y a la que pocas veces prestamos atención, bien porque no sabemos de qué manera limpiarlos o simplemente por pereza. Hoy os traemos varias formas de conseguir ese blanco que tanto deseas ver en tus zapatos, y esa limpieza para verlos como si fuesen recién comprados.

La suela es la parte donde más suciedad se acumula, por lo que, es normal que con el paso del tiempo, ese blanco tan bonito de los primeros días, lo vayamos perdiendo. Además de explicar cómo limpiar tu zapato correctamente, os daremos las mejores técnicas y maneras de limpiar tu suela, la parte que más se ensucia, para que no vuelva a coger esos tonos grises y manchados que tan poco nos gusta.

¿Cómo puedo limpiar la suela de mis tenis?

No te pierdas las técnicas que existen para poder darle a tus playeros el tono que merecen para que la próxima vez que se ensucien sepas cómo y qué hacer. Te sorprenderán algunas de las formas que hay. Vamos a ello.

Pasta de dientes

Es una de nuestras mejores aliadas. Al contener el bicarbonato y carbonato de calcio, entre otras muchas sustancias, hace que la suciedad que tengamos se vaya a las primeras de cambio. Podrás hacerlo con un paño húmedo y añadirás con tu dedo o con un cepillo de dientes que ya no uses, la pasta sobre la suela y las partes más sucias y grises que no nos gusten. Una vez aplicada la pasta, la dejaremos unos cinco minutos para que pueda actuar y transcurrido ese tiempo, la limpiaremos con nuestro paño húmedo. Si notas que empieza a formarse una pequeña espuma, el proceso va bien y la suciedad desaparecerá en pocos minutos.





Agua oxigenada

El peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, es uno de los más potentes blanqueantes que podemos encontrar y utilizar en nuestro proceso de limpieza. En las áreas amarillas o grisáceas actuará muy útilmente para poder quitarlas lo más rápido posible. Para quitar el tono amarillento de nuestra suela de los tenis, nos ayudaremos de un cepillo de dientes de nuevo, lo empapamos en agua oxigenada y después frotaremos nuestra suela hasta retirar los tonos que no queremos y que hacen que nuestros zapatos parezcan otros totalmente distintos.

Jabón y sal

La sal, y especialmente la gruesa, tiene diversos usos para la limpieza del hogar. Entre ellos, se encuentra la limpieza de nuestros playeros. Podemos utilizarla, bien para quitar la suciedad o manchas que tengamos o bien para realzar el tono blanco que tengamos y que está empezando a “apagarse”. Como en los procesos anteriores, utilizaremos si tenemos a mano, un cepillo de dientes. Dejaremos que actúa alrededor de una hora y, pasado ese tiempo los pondremos en remojo en un barreño con agua y jabón. El resultado te sorprenderá y no será la primera vez que utilices esta técnica.

Vinagre blanco y bicarbonato

Es uno de los recursos y trucos caseros que siempre nos vendrá bien, al no ser, tampoco, nada complicado. Tanto el vinagre como el bicarbonato son blanqueadores y limpian las superficies en profundidad. Combatir los hongos y las bacterias está entre los beneficios que podemos encontrar cuando utilicemos estos productos. La manera de hacerlo es mezclando en un vaso, vinagre y agua a partes iguales, y posteriormente añadiremos una cucharadita de bicarbonato. Empapamos un paño con la mezcla creada y lo pasaremos por nuestra suela. Dejaremos que esa mezcla haga efecto durante unos minutos y quitaremos las partes que se han quedado en el tenis con un paño limpio. El tono amarillo desaparecerá por completo, ya verás.

Goma de borrar

Sí. Una goma de borrar puede servirnos para quitar la suciedad de la suela. Puede que el efecto no sea el mismo que si utilizamos alguna de las técnicas mencionadas anteriormente, pero nos dará ese “toque” para eliminar algunas rayas negras que tengamos o algunos puntos que se nos haya olvidado. Se irán por completo y te dejará boquiabierto.

Recomendaciones

Utiliza cuando puedas estos trucos caseros. Además de ser muy eficaces, son rápidos, así que no te quitará demasiado tiempo. Intenta llevar siempre tus zapatos limpios, dar una pasada cada vez que tengamos alguna mínima mancha y tomar ciertas precauciones como no pisar determinados sitios donde sabemos que se nos pueden manchar.