Sigue creciendo el número de jóvenes que ha tenido problemas de salud mental en el último año

Los datos no son positivos en cuanto a salud mental de la juventud: en los últimos dos años ha seguido aumentando el número de jóvenes que manifiesta haber tenido problemas de salud mental. Así, si en 2021 un 56,4% de los y las jóvenes lo reconocía, en 2023 el porcentaje alcanza el 59,3%. Porcentajes que quedan lejos del 28,4%, que se registraba en 2017 cuando se llevó a cabo el primer Barómetro sobre jóvenes y salud realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud.



Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra mañana 10 de octubre, ambas entidades han dado a conocer las cifras de su Barómetro 2023 en lo referido a salud mental. Solamente el 36,6% de los y las jóvenes afirma no haber experimentado ningún problema de salud mental en el último año frente a un 17,4% de jóvenes que experimentan problemas de salud mental con una frecuencia significativa (continuamente o con frecuencia).



El IV Barómetro Juvenil 2023. Salud y Bienestar, publicado por la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud se ha realizado con las opiniones de más de 1.500 jóvenes españoles de entre 15 y 29 años y se adentra, entre otras temáticas, en los problemas de salud mental de los y las jóvenes y en su manera de afrontarlos cuando los tienen.

Frecuencia de problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental (últimos 12 meses). Evolución 2017-2023 (%)





La brecha de género también existe en salud mental. Hay más hombres que mujeres que nunca han experimentado trastornos (42,4%, frente al 30,9% de ellas).



Los datos no son positivos de por sí, pero son aún peores cuando los cruzamos con variables socioeconómicas y corroboramos que la vulnerabilidad frente a enfermedades y trastornos mentales está relacionada con las carencias materiales que se tienen, y también las posibilidades de reducir esa vulnerabilidad.



Entre quienes afirman sufrir una carencia material severa hay un 27,1% que declara sufrir trastornos con mucha frecuencia o continuamente, bajando al 13,1% de quienes no padecen carencia material.



Alrededor de 4 de cada 10 jóvenes afirman haber experimentado de forma muy frecuente síntomas asociados a la falta de salud mental, siendo las más frecuentes cansancio o falta de energía (46,2%), sensación de estar triste o decaído/a (44,2%), problemas para concentrarse (44,9%), miedo ante el futuro (42,7%), poco interés por hacer las cosas (40,7%), problemas para dormir (39,2%) o ataques de ansiedad (37,8%).



Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud: “Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se nos anima a reconocerla como un derecho universal, por eso es tan importante poner de relieve las mayores vulnerabilidades y conocer la naturaleza de estos problemas”.



“La percepción que tienen los jóvenes de su salud mental no es buena, tal y como venimos constatando, y debemos actuar para ayudarles a que esto cambie. El hecho de que busquen cada vez más ayuda profesional es un síntoma de que esta situación puede revertirse”, señala Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

BÚSQUEDA DE APOYOS A NIVEL PROFESIONAL

Del total de chicos y chicas que declaran haber sufrido problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental en los últimos doce meses (un 59,3% del total de la población joven), 2 de cada 3 (62,5%) han pedido ayuda profesional, frente al 51% de 2021.



Motivos para no buscar ayuda profesional ante problemas psicológicos, psiquiátricos o de salud mental (últimos 12 meses). Evolución 2021-2023 (%)





En 2023, al igual que en el corte anterior del Barómetro (2021), el motivo principal por el que las personas jóvenes dicen no acudir a la ayuda profesional para paliar sus problemas de salud mental es la cuestión económica (37,8%).



Las mujeres destacan comparativamente en la argumentación vinculada al coste del servicio (43,7% ellas frente al 29% ellos), acompañadas por quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica: un 51’9% de quienes sufren carencia material severa frente al 28,5% de quienes no tienen carencias materiales.

TRASTORNOS DIAGNOSTICADOS POR PROFESIONALES E IDEACIÓN SUICIDA

Aproximadamente la mitad de los y las jóvenes mencionan al menos un tipo de trastorno diagnosticado. Los más extendidos son la depresión (17,7%) y la ansiedad (15,9%). Otros trastornos menos mencionados, pero con proporciones preocupantes, son los TDAH (7,6%), los trastornos alimenticios (6,1%), los TOC (4,8%), los debidos a estrés postraumático (4,6%), los trastornos de personalidad (un 4%), los debidos a las adicciones sin sustancias (4%) y los derivados de las adicciones a sustancias (2,5%).



Los porcentajes de mujeres jóvenes diagnosticadas de depresión o ansiedad son mucho mayores al de los hombres jóvenes (22,6% de ellas en el caso de depresión y 21,8% en ansiedad, mientras que entre ellos es 13,1% por depresión y 9,6% por ansiedad). También predominan quienes tienen una carencia material severa (22,9% en los casos de depresión y 20,4% en los de ansiedad).



En 2023, casi uno de cada tres jóvenes (31,7%) ha tomado psicofármacos y, de ellos, más de la mitad lo ha hecho sin prescripción (17,8% frente al 13,9% que lo ha hecho con prescripción).



Los datos de este Barómetro en 2023 también evidencian el incremento en la ideación suicida. 1 de cada 4 jóvenes ha experimentado alguna vez ideas suicidas (23,8%), un 11,3% piensa en el suicidio con cierta frecuencia y el 13,8% experimenta ideas de suicidio con mucha frecuencia o continuamente.

Experimentación de ideas de suicidio alguna vez en la vida. Por carencia material. 2023 (%)





Existe un perfil que manifiesta más frecuentemente (con mucha frecuencia o continuamente) que el resto estas ideas suicidas. Se trata de las y los jóvenes con carencias materiales leves y severas, con proporciones del 29,8% y el 34,8%, respectivamente, frente al 16,1% de quienes no tienen ninguna.

