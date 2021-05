Un 14,6% de las madres consideran que tengan que anteponer sus hijos a su carrera profesional.

Siete de cada 10 personas ven difícil poder cuadrar el trabajo con los niños y la vida social y solo 14,6% de las madres consideran que éstas tengan que anteponer sus hijos a su carrera profesional. Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)sobre los hábitos de vida y las actitudes de los españoles frente al consumo.

El estudio pone de manifiesto que cada vez resulta más difícil "cuadrar el trabajo, los niños y la vida social", tal y como afirma el 67,1% del total de encuestados. La pandemia y el confinamiento han influido en que esta convicción aumente en 3 puntos respecto a la cifra registrada en 2019.

El estudio de AIMC es de periodicidad anual y los resultados se basan en, aproximadamente, 10.000 entrevistas que combinan información sobre la exposición de la población a los medios de comunicación, consumos para una larga lista de productos y marcas, estilos de vida y actitudes ante el consumo.

De acuerdo con las concluisiones del informe, tanto los padres como las madres se muestran aún más convencidos de las dificultades que impiden el poder conciliar, tal y como afirma el 76% de este colectivo, una cifra casi 9 puntos mayor que la registrada para el total de la población.

Los padres que no renuncian a su vida social, y que declaran que les gusta salir por la noche, muestran mayores problemas a la hora de conciliar, tal como lo declara un 81,6% de ellos, dato 5,6 puntos superior al total de padres y madres, y 14,5 puntos superior al total de la población.

Quienes tienen la posibilidad de tener un servicio doméstico interno, los impedimentos para poder conciliar descienden de forma importante (53,1%) pero, sin embargo, esto no aligera lo suficiente para quienes cuentan con un servicio de este tipo por horas, ya que 7 de cada 10 dicen encontrar grandes dificultades para compaginar su vida laboral con el entorno familiar o social.

Pese a estos problemas, se aprecia que la población está cada vez más convencida de que el trabajo y el aporte de ingresos en el hogar es una cuestión que implica a ambos progenitores. Tan sólo un 19,9% está de acuerdo con la idea de que "es necesario para el equilibrio del niño que uno de los dos padres no trabaje", frente al 46,4% que se muestra en contra de esta afirmación. Aquellos que cuentan con niños en el hogar, con un 49,7%, son aún más contrarios a que uno de los padres se quede en casa.

El 81,1% de las madres considera que "cuando uno tiene hijos, todo gira en torno a ellos" pero, pese a esta afirmación, sólo un 14,6% se muestra de acuerdo con que una madre tenga que anteponer sus hijos a su carrera profesional. Con esta idea se muestran menos convencidas las abuelas que, con un 19,7%, consideran que las madres tienen que renunciar a su vida laboral por el hecho de tener hijos.

Igualmente, se observa que cada vez se está menos de acuerdo con la idea de que entre la madre y el niño, "lo más importante son los tres primeros años", según apunta el 46,6% de las madres que se muestran de acuerdo con esta afirmación, pero la cifra va decayendo a lo largo de los años y es 11 puntos menor respecto a la registrada en 2010 (57,6%).

Las madres muestran, sin embargo, un cierto sentimiento de culpa por tener estas aspiraciones, pues a un 71,2% le preocupa poder fallar a sus hijos, cosa que también le sucede al 72,2% de los padres. Esta creencia parece haberse visto también afectada por la pandemia, pues estos temores por parte de las madres en 2019 eran inferiores y se situaban en el 69,3%.

IGUALDAD

El estudio también muestra que todavía queda camino por recorrer en la igualdad entre hombres y mujeres. Sólo un 44,7% de los encuestados cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Mientras que un 50,9% de los hombres se muestra total o bastante de acuerdo con esta afirmación, un 38,7% de las mujeres cree que la realidad a la que se enfrentan es diferente. Y esta cifra baja hasta el 33,6% en el caso de las mujeres que trabajan.

Tener hijos no sólo supone una gran responsabilidad para los padres, sino que implica también muchos deseos y aspiraciones positivas aunque desigualess para padres y madres. Mientras que para los padres es más "crear la propia familia" (86,4%) y, en cierto modo, cumplir con "lo que hay que hacer", para las madres es también "un placer", tal y como señala un 42,2% frente al 36,2% de ellos. Es también "dar sentido a la vida" para el 48,8% del total de los encuestados, e incluso para un 28% de los padres y madres el tener hijos "es la prolongación de uno mismo", o "una forma de no envejecer solo" para un 16,4%.

Por las respuestas de los encuestados también se aprecia que los padres/madres cada vez están más convencidos de que el deseo de tener un hijo está por encima de otras convicciones o valores asociados a otras épocas, ya que un 76,7% considera que "no hay por qué renunciar a la maternidad o paternidad por no estar casado o no vivir en pareja", cifra que, aunque en 2010 ya se situaba en el 68,4%, era 8 puntos inferior que la registrada este año.

En el caso de los abuelos, el dato baja hasta el 69,5%. Sin embargo, se observa, igualmente, un cambio de mentalidad también en éstos, incluso más que en el total de la población, ya que en 2010 este porcentaje se situaba en el 57%.