SEO/BirdLife vuelve a habilitar contenedores de basura marina para evitar la contaminación de las playas

SEO/BirdLife ha vuelto a habilitar contenedores para poder depositar y evaluar la basura marina que llega a las playas con el objetivo de concienciar a la población y, a su vez, evaluar el impacto que tienen estos deshechos en las aves costeras, según ha informado la entidad.

Esta acción, que se encuentra dentro del proyecto 'Life SeaBiL', se ha implementado en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya) y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, en las playas del Arco y el Embarcadero, donde los contenedores de madera de 1x1 metro están preparados para depositar en ellos objetos arrastrados por la marea.

Así, el técnico de SEO/BirdLife en Cantabria, Ludovico de Vega, especifica que los restos "suelen ser cuerdas, redes y elementos de plástico en sus diferentes formas y tamaños", aunque no descarta la aparición en las costas de objetos "más inverosímiles" como neumáticos o electrodomésticos, además, el contenido de estos se revisa cada dos semanas, para obtener información sobre qué tipo de basura es más común y tratar de conocer su origen.sma.

De Vega también ha añadido que los contenedores "no son para depositar basura y/o elementos no naturales que el mar arrastre". "Conviene recalcarlo ya que la pasada temporada gran parte de los residuos acumulados en los contenedores fueron basura ordinaria no arrastrada por la marea. Este hecho no hace más que entorpecer las labores de gestión y manejo de los contenedores, así como el buen desarrollo del proyecto", apunta De Vega.

Anteriormente, de los 163 kilogramos (kg) de basura recogida en los sitios piloto en los que SEO/BirdLife está trabajando, 70 kg fueron de basura marina y los 93 kg restantes fueron de basura ordinaria.

De hecho, los contenedores tampoco sirven para depositar pélets, y la entidad avisa de que deben llevarse a un gestor de residuos autorizado, y recalca la importancia de hacerlo en coordinación con las administraciones locales, responsables de la gestión de los residuos.

Aunque los contenedores no se instalan de manera permanente en las playas, sino que se instalan entre octubre y marzo, SEO/BirdLife asegura que ese periodo es "cuando se suceden la mayor parte de los temporales en el océano y es cuando más basuraleza aparece en las playas". Así, evitan los periodos de mayor afluencia de turismo, para que los contenedores no se usen incorrectamente.