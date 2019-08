SEO/BirdLife denuncia que España comenzará la caza de tórtolas, a pesar de las advertencias de Europa

Las comunidades autónomas comenzarán, un año más, la caza de al menos, unas 800.000 tórtolas europeas, a unos días del inicio de la media veda (desde mediados de agosto hasta finales de septiembre), a pesar de que la Comisión Europea ha notificado recientemente al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) el inicio de un procedimiento de infracción contra España por la insuficiente protección de esta especie y por autorizar su caza a niveles insostenibles, según ha denunciado SEO/BirdLife.

En este sentido, la ONG ha indicado que, pese al declive poblacional de esta especie, esta nueva temporada de media veda volverán a cazarse entre 500.000 y 800.000 tórtolas en España, de acuerdo a la media de los datos oficiales de tórtolas abatidas en años anteriores, situación que vulnera las directivas europeas.

Sin embargo, SEO/BirdLife ha explicado que algunas comunidades autónomas han dejado de autorizar su caza, como en todas las islas de Canarias; el Principado de Asturias, donde su caza lleva años vedada; Cantabria, donde no es una especie cinegética; País Vasco (en Álava) y la Comunidad Valenciana, que este año se han unido a las regiones que decidieron aplicar una moratoria temporal para la caza de la especie. Mientras que en el resto del país se ha vuelto a autorizar un nivel de caza similar al de años anteriores, salvo ciertas excepciones en algunas regiones donde se redujo el cupo o los días hábiles.

Al respecto, la organización ha destacado que en repetidas ocasiones ha denunciado el declive poblacional de la especie, y ha solicitado a las administraciones públicas que apliquen una moratoria en la caza hasta que las poblaciones se recuperen, a la vez que se han puesto en marcha medidas de gestión para la mejora de su hábitat. Posteriormente, informes de otros organismos como el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos-CSIC, ratificaron los datos sobre el peligro que corre esta especie.

Así, SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento para que no se autorice el aprovechamiento cinegético de esta especie hasta que sus poblaciones no se recuperen, en cumplimiento de la Directiva de Aves y de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. "Mantener una situación similar a la anterior a la aprobación del Plan de Acción Europeo para la Conservación de la Tórtola Europea no debería ser aceptada por parte de la Comisión Europea", ha señalado la ONG en un comunicado.

De este modo, la organización ha solicitado a todas las administraciones competentes, con el respaldo de casi 40.000 ciudadanos, la moratoria de caza para esta misma temporada, la toma de medidas para mejorar su hábitat, y la valoración de su posible protección.