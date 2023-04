El Senado rechaza pedir al Gobierno la adopción de medidas para mejorar la situación sanitaria de Ceuta y Melilla

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles, con 110 votos a favor, 113 en contra y 33 abstenciones, una moción consecuencia de interpelación del PP que instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar la situación de la asistencia sanitaria en Melilla y Ceuta.

En su intervención, la senadora popular Sofía Acedo ha incidido en que la cartera de servicios y prestaciones sanitarias son "muy limitadas" y, como consecuencia, muchas de ellas deben atenderse en la Península. "Además, los traslados de los pacientes lo tienen que gestionar los propios profesionales sanitarios", llevando a "riesgos" para el paciente, ha asegurado la senadora.

"La inequidad en el hacer en el sistema sanitario para los ciudadanos de Ceuta y de Melilla es evidente, pero en el ámbito de los profesionales sanitarios no estamos mucho mejor", ha continuado Acedo. Como ya hiciera el senador del Grupo Popular Antonio Román en una interpelación presentada al ministro de Sanidad, José Miñones, la pasada semana, la senadora ha recalcado el problema del déficit de personal, sobre todo de cara a las próximas jubilaciones.

"Un tercio de ellos superan los 60 años y un 10 por ciento han pedido traslado a otras comunidades autónomas. Tampoco existe por parte de INGESA una planificación a medio y largo plazo ante las jubilaciones previstas", ha precisado.

En este punto, ha mencionado la huelga indefinida de médicos de Ceuta y Melilla, que dura ya 60 días. "Ustedes son incapaces de abordar y mucho menos de solucionar la huelga", ha afeado Acedo a los socialistas, criticando su "falta de diálogo".

"Hay una ausencia total de diálogo del INGESA con los representantes médicos y solo se ha producido alguna toma de contacto tras la interpelación que le planteamos la pasada semana al ministro Miñones y esta moción consecuencia de interpelación", ha afirmado.

Por todo ello, con la moción el Grupo Popular ha pedido al Gobierno "ampliar la cartera de servicios y nuevas prestaciones, limitar las agendas en Atención Primaria y convenir con otras comunidades autónomas para el establecimiento de hospitales de referencia". "Tienen que adecuar la plantilla de médicos como le están pidiendo los profesionales en esta huelga indefinida y promover su cobertura total en el menor tiempo posible", ha reclamado la senadora.

En este sentido, también ha urgido a "fidelizar" al personal sanitario en Ceuta y Melilla y a "atraer nuevo talento" mediante la "mejora las condiciones laborales y salariales".

Por último, ha pedido poner en marcha el Hospital Universitario de Melilla "este mismo año, con cobertura total de las plazas médicas necesarias"; así como "renovar el obsoleto equipamiento médico y quirúrgico del Hospital Universitario de Ceuta".

RECHAZADA LA ENMIENDA DEL PSOE

Por parte del Grupo Socialista, la senadora Paloma Alonso ha defendido que "la casuística de Ceuta y Melilla los convierte en territorios a los que hay que atender de una manera específica que requieren respuestas concretas y acciones reales". "Es lo que se está haciendo", ha remachado.

En este punto, la senadora del PSOE ha afirmado que "la voluntad y el compromiso del Gobierno con la salud es incuestionable". "No se puede decir lo mismo de aquellas comunidades en las que ustedes gobiernan", ha criticado Alonso. "Donde éramos pacientes estamos empezando a ser clientes. Así nos ven los gobernantes del PP, como clientes", ha sentenciado.

Por todo ello, el PSOE ha presentado la enmienda a la moción para ser asumida en los siguientes términos: "Moción por la que se insta al Gobierno a continuar desplegando medidas económicas y no económicas para garantizar la plena igualdad con los ciudadanos peninsulares; para fidelizar al personal sanitario y hacer atractivos los puestos de trabajo en las áreas de salud de Ceuta y Melilla y sus hospitales; a concluir a la mayor brevedad posible las obras y dotación del nuevo hospital universitario de Melilla, y a acontinuar renovando paulatinamente las dotaciones del Hospital Universitario de Ceuta".

Este texto ha sido rechazado por el PP, que ha ido a la votación con la moción en sus propios términos, al considerar la enmienda "la broma menos graciosa que nos han gastado durante toda la legislatura del señor Sánchez".

CRÍTICA A LAS LISTAS DE ESPERA

Acedo también ha criticado que Miñones afirmara la pasada semana en sede parlamentaria que "la asistencia sanitaria en Ceuta y en Melilla es de las mejores de España".

"Hablaba el ministro de las listas de espera. Hablemos de las listas de espera. ¿Saben ustedes por qué en nuestras dos ciudades, en Ceuta y en Melilla, no hay listas de espera en algunas especialidades? No existen, dependemos de la Península, por eso no hay listas de espera, no porque seamos la mejor sanidad de toda Europa, como dijo el señor ministro en sede parlamentaria", ha zanjado la senadora del PP.

Así las cosas, el senador del PSOE, Víctor Fernández, ha desmentido que no haya convenio con hospitales de referencia en Ceuta y Melilla. "Eso es falso, hay convenio firmado con el Servicio Andaluz de Salud", ha expresado.

"Se suben aquí y se proclaman como defensores de la sanidad pública y ni tan siquiera se sonrojan ni pestañean. Eso es de reconocer cuando ustedes en las comunidades autónomas en las que gobiernan tienen a la sanidad pública en la UCI", ha añadido.

En cuanto a la puesta en marcha del Hospital de Melilla, el senador del PP ha defendido que "nació del compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero". "Ha tenido que venir un presidente socialista a sacarlo del cajón del olvido y del desastre en el que ustedes lo tenían metido. Pero tranquilos, Melilla en 2023 va a tener ese hospital", ha finalizado.