El Senado da luz verde al convenio de traslado de menores migrantes no acompañados entre Canarias y País Vasco

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha autorizado este lunes el convenio firmado por Canarias y País Vasco para el traslado de 18 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre ambas administraciones.

Lo ha hecho después de rechazar por unanimidad una iniciativa de Vox que pedía revisar el pacto alegando que afectaba a competencias exclusivas del Estado.

En concreto, la propuesta de Vox, que finalmente ha sido rechazada, planteaba el Senado tuviera la última palabra sobre el convenio suscrito entre ambas comunidades autónomas y que su tramitación pase por la propia Cámara Alta y, en su caso, también por el Congreso. De este modo, las Cortes Generales serían quienes decidieran si el pacto necesita o no autorización.

Canarias y País Vasco habían acordado el traslado de menores migrantes en situación de desamparo y sin familiares que puedan asumir su guarda como modo de hacer frente a la "contingencia migratoria" que vive el archipiélago. En concreto, se había pactado llevar a cuatro menores a la provincia de Álava, siete a Vizcaya y otros siete a Guipúzcoa.

El Senado, en su condición de cámara territorial, tiene la potestad de autorizar o no los convenios a los que lleguen dos o más comunidades autónomas, siempre que así lo proponga un grupo parlamentario. En el caso de no presentarse propuesta alguna, el convenio se somete directamente a conocimiento del Pleno y no es necesario decidir si hace falta autorización o no.