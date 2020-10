El Senado insta al Gobierno a cambiar término menas para no cosificar a niños

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha instado este miércoles al Gobierno a cambiar el término de menores extranjeros no acompañados (menas) en toda la legislación española por un nombre "más igualitario que no cosifique a los niños" detrás de esa nomenclatura.

Lo ha hecho al aprobar una moción del grupo socialista, que ha contado con el apoyo de todos los grupos -excepto el PP, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra-, cuyos portavoces han confiado en que no se quede en un simple cambio de terminología y que se ofrezcan "verdaderas soluciones".

Para la senadora socialista Donelia Roldán, el término mena "invisibiliza" a los niños, niñas y adolescentes que viven solos en el territorio nacional en una situación de vulnerabilidad a los que, "como Estado", España tiene la obligación de acoger, cuidar y darles los mismos derechos que a "nuestros hijos".

Ha lamentado el uso "despectivo" que han hecho del término "todos los grupos de la ultraderecha" en los últimos años para intentar dar una imagen negativa de estos menores, y ha recordado que son muchas las ONG que reclaman desde hace tiempo el cambio de menas por el de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

"El nombre de menas es frio y no recoge la trágica realidad que hay detrás de cada uno de ellos", ha remarcado Roldán, mientras que para el senador Jacobo González-Robatto (Vox) modificar ese término "no elimina el problema": "No vengan a blanquear a los menas porque es un insulto", ha apostillado.

Para la portavoz del PP, Sofía Acedo, con esta iniciativa el PSOE busca "disfrazar una realizad tozuda" que existe y no ahonda en el fondo de la cuestión que, ha dicho, es la falta de regulación para hacer frente a este fenómeno.

Los reproches del PP y de Vox al Gobierno a cuenta de su política migratoria han sido continuos en el debate de todas las iniciativas en la Comisión, que además ha rechazado una moción de los populares que instaba al Ejecutivo a desalojar el CETI de Melilla y trasladar a otros centros fuera de la ciudad autónoma a los inmigrantes mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.

Desde el PP, han acusado al Gobierno de no abordar el "drama humanitario" que atraviesa Canarias en estos momentos y de "jugar al populismo y a la demagogia" y han abogado por tratar el fenómeno migratorio "de forma serena y tranquila" durante la ponencia que ha aprobado la Comisión para analizar el fenómeno migratorio de manera integral.

"Su política es la de mirar hacia otro lado y hacer política de manos caídas (...) Buenismo de cara a la galería", ha lamentado Acedo, mientras que González-Robatto ha rechazado la política de "papeles para todos" porque fomenta el "efecto llamada" y ha afirmado que la inmigración ilegal "es una condena para las futuras generaciones".

Unos argumentos -los de Vox y PP- que han criticado el resto de grupos parlamentarios. "Sudan racismo por todos los costados", ha opinado la portavoz del grupo Izquierda Confederal, Sara Vilà, en tanto que la senadora del PSOE Olivia Delgado ha reclamado a los populares que "pongan distancia respecto a quienes alimentan el racismo, la xenofobia y el odio".

Los grupos nacionalista, vasco, republicano y de Ciudadanos han abogado por un marco normativo "justo e inclusivo". EFE