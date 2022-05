La semana empieza con calor, más acusado en las Canarias y en el Cantábrico

La agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, cielos poco nubosos o despejados en todo el país, salvo alguna tormenta intensa en el nordeste de Cataluña, y temperaturas máximas en ascenso casi generalizado, más acusado en las Canarias y en el Cantábrico.



Se esperan nubes bajas matinales dispersas en el extremo norte, así como nubosidad de evolución por la tarde en Mallorca, interior del este y mitad sur peninsulares y algunos chubascos aislados en el Pirineos, sur del sistema Ibérico, sierras del interior de la Comunidad Valenciana y del este de Andalucía y en Mallorca.



Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente atlántica y, con subidas más acusadas y notable, en la vertiente cantábrica y en las Canarias, donde se pueden superar los 34 grados en las islas orientales; en el área mediterránea, pocos cambios o con ligeros descensos.



El viento soplará del este en el Cantábrico y Alborán, Levante con intervalos de fuerte en el Estrecho, en las Canarias, alisios con intervalos fuertes tendiendo a amainar, y flojos variables en el resto.



Predicción por comunidades autónomas :



.- GALICIA: nubes bajas al principio en la costa norte e interior de Lugo donde son probables brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en Lugo y Ourense y con pocos cambios en el resto. Viento del nordeste en el litoral norte, del norte y noroeste en el litoral atlántico y flojo variable en el interior.



.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: nubes bajas en el litoral y extremo occidental, donde son probables brumas y algún banco de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo del este y nordeste en el litoral y flojo variable en el interior.



.- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas al principio en el sur y de nubes altas a lo largo del día. Alguna bruma matinal en el litoral. Temperaturas mínimas en descenso en Liébana y sin cambios en el resto y máximas en ascenso. Viento flojo, del sur en el interior y del este en el litoral tendiendo a nordeste y aumentando en el litoral durante las horas centrales.



.- PAÍS VASCO: algún intervalo de nubes bajas al principio y algunas brumas matinales en el litoral y en zonas de Álava. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento flojo variable tendiendo a noreste en el litoral.



.- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con cielo velado por nubes altas. Bancos matutinos y brumas en la Cantábrica oriental y norte de Burgos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, salvo en el norte donde apenas cambiarán, y máximas en ascenso. Vientos variables, flojos.



.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: despejado con intervalos de nubes altas y de evolución en el Pirineo por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en zonas del este de la Comunidad y con pocos cambios en el resto, y máximas en ascenso, más acusado en la vertiente cantábrica. Viento flojo del sureste tendiendo a variable.



.- LA RIOJA: poco nuboso con nubosidad de poco desarrollo por la tarde en la Ibérica. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso en la Rioja Baja y máximas en ascenso. Vientos flojos, predominando el noroeste en el Valle y el nordeste en la Ibérica.



.- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y en la Ibérica. Por la tarde, chubascos con tormentas ocasionales en el Pirineo y las sierras del sureste de Teruel. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable del sureste por la tarde.



.- CATALUÑA: poco nuboso o despejado con intervalos nubosos de evolución diurna por la tarde. Chubascos por la tarde en el interior de norte, que pueden ser localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas sin cambios significativos salvo ascensos de las máximas en el Pirineo de Lleida. Viento flojo variable con brisas marítimas.



.- EXTREMADURA: poco nuboso a primeras horas, tendiendo a quedar el cielo velado por nubes altas el resto del día, con nubosidad de evolución de poco desarrollo en zonas de montaña. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Vientos flojos del este tendiendo a variable en la segunda mitad del día.



.- COMUNIDAD DE MADRID: despejado con algo de nubosidad de evolución en la Sierra. Temperaturas en ascenso, más marcado en las máximas. Viento flojo variable, predominando el noreste.



.- CASTILLA-LA MANCHA: nubes de evolución en el este y sur de la comunidad. No se descarta algún chubasco disperso por la tarde en zonas de montaña del este. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas en el sudeste, que descenderán ligeramente. Viento flojo variable.



.- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado. Posibles brumas y bancos de niebla en el litoral. En el interior, nubosidad de evolución diurna por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo variable con predominio del este y sureste por la tarde.



.- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios, salvo en el Altiplano, donde descenderán las máximas. Vientos variables flojos, tendiendo a componente este.



.- ILLES BALEARS: poco nuboso con nubes de evolución diurna, no se descarta chubascos por la tarde en el interior y sur de Mallorca. Temperaturas con pocos cambios, o en descenso la snocturnas. Viento flojo con brisas costeras.



.- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar algún chubasco en el interior oriental. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos de levante en la vertiente mediterránea, variables flojos en el resto, tendiendo a sur y Levante fuerte en el Estrecho.



.- CANARIAS: despejado en general, con nubes bajas en el norte de las islas occidentales y de nubes altas en las orientales al final. Calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura, menos probable sobre medianías y cumbres de Gran Canaria orientadas al sudeste. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, con máximas que subirán de forma notable en algunos puntos de zonas de interior. Se alcanzarán los 32-34 grados en zonas del interior sur de Gran Canaria y Fuerteventura, y en el sur de Tenerife y Lanzarote, los 30-32 grados. Viento del nordeste moderado en costas, en medianías y zonas altas, del este moderado girando a sur durante el día.