La semana acaba con lluvias fuertes y persistentes en casi todo el país

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, precipitaciones localmente fuertes y persistentes en casi todo el país, con mayor intensidad en áreas del sur de Galicia, norte de la meseta Sur, sur de Castilla y León y áreas montañosas de Andalucía.



En el área mediterránea, las lluvias se prevén débiles y dispersas, no esperándose en el sureste peninsular ni en Melilla y poco probables en las Baleares; en las Canarias, poco nuboso o despejado.



Las temperaturas máximas subirán en el este peninsular, Baleares y medianías de Canarias, y pocos cambio en el resto, con probabilidad de que se superen localmente los 30 grados en litorales del sureste; Las mínimas subirán en el sureste peninsular y Baleares y se mantendrán con pocos en el resto.



Los vientos soplarán del oeste o del suroeste en la península y en las Baleares, con intervalos de fuerte en este archipiélago, en el litoral y sierras de Andalucía oriental, en el interior de la Comunidad Valenciana y en zonas del litoral cantábrico.



Predicción por comunidades autónomas



.- GALICIA: lluvias y chubascos generalizados y con tormentas ocasionales, más intensos y frecuentes en el sur de madrugada, cuando podrían ser localmente fuertes y persistentes. Brumas matinales en el interior suroeste y extremo sureste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sur y suroeste, flojo en el sureste y con intervalos fuertes en el litoral al norte de Fisterra al principio, rolando por la mañana a oeste y amainando a flojo en el resto del interior por la tarde.



.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: lluvias y chubascos y tormentas ocasionales, más frecuentes e intensos en el tercio oriental y extremo suroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, aunque ligero o sin cambios en la mitad occidental. Viento flojo del sur, más intenso en la Cordillera, donde podría haber algunas rachas muy fuertes, rolando a oeste y arreciando en el litoral, con algunos intervalos fuertes.



.- CANTABRIA: lluvias y chubascos, débiles y dispersos por la mañana y más frecuentes e intensos por la tarde, cuando pueden ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Posibilidad de brumas y bancos de niebla en Campoo y Valderredible al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en aumento, más acusado hacia el este. Vientos flojos del sur girando al mediodía a oeste y noroeste, más intensos en el litoral.



.- PAÍS VASCO: lluvias y chubascos por la tarde, que pueden ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas altas al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento. Vientos flojos de componente sur girando al mediodía a oeste y noroeste, más intensos en el litoral.



.- CASTILLA Y LEÓN: precipitaciones generalizadas, que pueden ser persistentes o localmente fuertes en el suroeste, en los sistemas Ibérico y Central y en otros puntos del oeste. No se descartan tormentas ocasionales y dispersas. Bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del suroeste, con algunas rachas fuertes.



.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: lluvias y chubascos dispersos por la mañana en el área de Tudela y más frecuentes e intensos por la tarde en toda la Comunidad, cuando pueden ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales en la tierra de Estella. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en aumento, menos acusado en la mitad sur. Vientos flojos del sur girando al mediodía a oeste y noroeste.



.- LA RIOJA: lluvias, más frecuentes en la sierra y ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos del suroeste en la Ibérica, con algunas rachas fuertes, y del sureste en el Valle.



.- ARAGÓN: lluvias sobre todo en el norte y en la Ibérica, y menos probables en el valle del Ebro; podrán ser más persistentes y abundantes en la sierra de Albarracín, y más intensas en el tercio norte por la tarde, donde podrían ir con alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la mitad sur; máximas en ascenso generalizado. En la Ibérica y en cotas altas del Pirineo, viento del suroeste moderado, y en el resto, variable flojo.



.- CATALUÑA: nuboso en el noroeste e intervalos de nubes medias y altas en el resto, aumentando la nubosidad por la tarde. En el oeste, probables lluvias débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento variable flojo, tendiendo en el litoral a suroeste con intervalos de moderado, y con predominio del oeste en el interior.



.- EXTREMADURA: precipitaciones generalizadas, que pueden ser localmente fuertes o persistentes, sobre todo en la mitad norte, sin descartar algunas tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el sur y sin cambios en el resto. Vientos del suroeste, con algunas rachas fuertes.



.- COMUNIDAD DE MADRID: cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que podrían ser puntualmente persistentes y fuertes en la mitad sur. Bancos de niebla en la Sierra y brumas dispersas en el resto de la Comunidad al principio y final del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento. Vientos de oeste y suroeste con algunas rachas muy fuertes en cotas altas de la Sierra, que será flojo al principio y al final del día.



.- CASTILLA-LA MANCHA: lluvias generalizadas, poco probables en el sureste de Albacete y persistentes en el resto, salvo en Guadalajara y Alcarria de Cuenca, sobre todo en el oeste de Toledo donde a primeras horas se esperan acumulaciones de 80 litros en 12 horas. Probables nieblas en zonas de montaña y brumas dispersas en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el sureste y máximas en aumento en el sur y con pocos cambios en el norte. Vientos del suroeste y oeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el oeste de Albacete y norte de la Ibérica.



.- COMUNIDAD VALENCIANA: en el interior de Valencia, nuboso o cubierto con precipitaciones. En el resto, nuboso o con intervalos de nubes medias y altas, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas sobre todo a primeras horas, salvo en el sur de Alicante donde no se esperan. Temperaturas en ascenso. Viento del oeste y suroeste moderado, con algún intervalo de fuerte en el interior de Valencia en horas centrales.



.- REGIÓN DE MURCIA: nuboso en el interior, con probabilidad de precipitaciones en general débiles; intervalos de nubes altas en el litoral. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las máximas del interior. Vientos del oeste o suroeste, más intensos en el litoral y zonas altas.



.- ILLES BALEARS: cubierto con alguna lluvia ocasional tendiendo a partir de la mañana a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso. Viento del oeste y suroeste con intervalos de fuerte.



.- ANDALUCÍA: lluvias generalizadas, tendiendo a disminuir por la tarde, salvo en los sistemas Béticos, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes, y siendo poco probables en el litoral mediterráneo y Almería, donde serían débiles y ocasionales. Temperaturas en ascenso, salvo mínimas sin cambios en la mitad occidental. Vientos del oeste o suroeste, fuertes con rachas muy fuertes en el litoral almeriense y zonas altas orientales.



.- CANARIAS: poco nuboso o despejado en general. Temperaturas en ligero ascenso, más significativo en las islas orientales. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en costas.