El segundo premio de 'El Niño' reparte 150.000 euros en la Administración número 13 de Albacete: "Teníamos esperanza"

La Papelería Block, la Administración de Lotería número 13 de Albacete, situada en la Avenida de España de la capital albaceteña, ha repartido 150.000 euros del segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño'. "Este año en Navidad no ha caído absolutamente nada en Albacete y teníamos esperanza en 'El Niño', al final ha tocado", ha celebrado Fernando Romero, dueño de la Administración.

El número agraciado ha sido el 44.469, del que han vendido dos décimos, premiados con 75.000 euros cada uno. "Esta mañana cuando ha salido le he dicho a mi padre que lo habíamos dado porque me sonaba que había vendido muchas terminaciones en 69 para 'El Niño', pero todavía no sabemos a quién, puede ser del barrio o puede ser de fuera, pero estamos muy contentos".

No es la primera vez que esta Administración reparte suerte, ya lo hizo en 2018 con el Gordo de Navidad, en 2019 con el tercer premio de la Lotería de Navidad y el pasado año con el millón del Euromillón. "Fuimos los primeros de la provincia de Albacete en repartir este premio", ha destacado Romero.

Este segundo premio ha caído también en la Administración de Imaginalia, en Liétor y en Valdeganga.