Seguimiento de la cohorte española del estudio Europeo PreventCD, primer artículo original premiado por la SEPD

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), en el marco de la Semana de las Enfermedades Digestivas (SED), ha otorgado los premios REED a los mejores artículos originales publicados durante el año anterior en la 'Revista Española de Enfermedades Digestivas' (REED).

La 'REED' es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) y de la Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED) y tiene en la actualidad un factor de impacto de 1.858 según el 'Journal Citation Report'.

Con estos premios la 'REED' tiene como objetivo incentivar la publicación de investigaciones originales de calidad sobre la práctica clínica y la investigación en el área de la gastroenterología y la hepatología, así como en sus técnicas afines.

En primer lugar, este año el Comité editorial de la 'REED' ha considerado merecedor del primer premio el trabajo 'Diez años de seguimiento de la cohorte española del estudio Europeo PreventCD: lecciones aprendidas'; el segundo premio ha sido otorgado al trabajo 'Esophageal motor disorders are frequent during pre and post lung transplantation. Can they influence lung rejection?' y, por último, el tercer premio ha recaído en el trabajo 'Metformin modifies glutamine metabolism in an in vitro and in vivo model of hepatic encephalopathy'.

Asimismo, este año la revista ha querido otorgar reconocimientos a los revisores que han realizado más revisiones en el menor tiempo y con una mejor puntuación por parte de los Editores Asociados. En este caso los premiados han sido el doctor José Luis Balibrea Cantero y el doctor Juan José Segura-Sampedro.