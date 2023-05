Segovia (Vox) cree que las medidas del Gobierno en Doñana por la sequía son "una real tomadura de pelo"

El presidente provincial de Vox en Huelva y parlamentario andaluz, Rafael Segovia, ha tildado de "real tomadura de pelo" a la provincia las medidas recogida en el Real-Decreto aprobado el jueves por el Consejo de Ministros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua prevé el trasvase de tres hectómetros cúbicos de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana, en particular en el entorno de Matalascañas.

Así lo ha manifestado Segovia en declaraciones a medios, destacando el "empeño" que está poniendo su formación con respecto a los regadíos en la Corona Norte de Doñana "liderando todas las acciones", toda vez que, con respecto a las medidas recogidas en el Real-Decreto, ha apuntado que "no hay más que leerlo para darnos cuenta que esto está hecho de cara a las elecciones". "No se habla de presupuestos, ni de fechas. No se habla de nada", ha concluido.

Según la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el Gobierno ha acordado que el Estado asumirá las obras para acometer un trasvase en Doñana y abastecer a Matalascañas, con la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos de la Frontera, de las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras, así como la transferencia de tres hectómetros cúbicos anuales.

El Real Decreto aprobado este jueves prevé destinar 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua, de los cuales el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aportará 1.400 millones.