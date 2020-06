Segovia lleva a los sanitarios al cielo para agradecer su trabajo en pandemia

Laura López

Sobre las ocho de la mañana de este viernes, cinco globos aerostáticos de colores sobrevuelan la ciudad de Segovia a unos 600 metros de altura. En el interior de sus cestas, medio centenar de sanitarios sonríen emocionados. De una de las naves, cuelga una pancarta con una sola palabra: Gracias.

Cuarenta y cinco profesionales de la sanidad han podido disfrutar de esta atracción turística típica de la ciudad y otros ocho han hecho lo propio en un vuelo simultáneo en Valladolid, por cortesía de cinco empresas que han querido rendir un homenaje a los trabajadores que enfrentaron los peores momentos de la pandemia.

Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores han agradecido entusiasmados el gesto, a pesar de estar aún muy lejos de olvidar las duras experiencias vividas, sobre todo las pérdidas y, más que nunca, sus reivindicaciones: Más y mejor protección, pruebas de coronavirus, personal e información.

A apenas 300 metros del hospital donde trabajan, Sara Muñoz, internista segoviana de 33 años, observa emocionada cómo se hincha el globo que la elevará minutos después junto a Guille García, madrileño de 25 especializado en traumatología, y Rosa Guajardo, sevillana y médica de familia de 31.

"Para mí esto era una ilusión, lo de montar en globo... Yo, que no soy de Segovia, cada vez que pasaba por aquí y lo veía me emocionaba un montón y cuando me ha tocado me ha dado una ilusión que me moría", expresa en una entrevista con EFE Rosa, para quien este tipo de gestos "compensan en cierta forma" lo vivido.

"Ha sido una época de mucho estrés, mucha tristeza y mucho agobio. Hemos visto situaciones muy duras, desagradables, hemos visto que la gente lo ha pasado mal y dentro de lo que cabe, la parte bonita es que hemos hecho todo lo que hemos podido, lo mejor posible, y lo que estaba en nuestras manos", comenta la doctora.

Segundos más tarde, los tres médicos son llamados para embarcar en la cesta de uno de los globos junto otros quince compañeros, que saludan a los que quedan en tierra, mientras se elevan en el cielo.

El gerente de una de las empresas que promotoras del homenaje, Cristian Biosca, explica en una entrevista con Efe que este surgió de manera "espontánea" en el sector: "Había que agradecer de alguna manera, no sólo a los sanitarios, a todos realmente, a bomberos, policías, cajeros... pero decidimos hacerlo con ellos porque han sido la parte más visible", explica el piloto.

Además de disfrutar de este vuelo, valorado en unos 160 euros, los sanitarios han sido invitados después a un aperitivo de productos típicos por parte de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos en la plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto.

En la misma explanada, a unos metros de distancia, un grupo de enfermeras y auxiliares esperan su turno mientras hacen fotos al globo y reciben algún que otro susto por la llamarada que ruge de vez en cuando en su interior.

Julia Llorente, auxiliar de enfermería en el hospital de 51 años, considera este gesto algo "estupendo": "Me encanta, es una cosa muy bonita que han hecho por nosotros", expresa la sanitaria, quien es secundada por Fuencisla Matey, celadora de 55, Olga Llorente, enfermera de 50 y Nerea Gil, residente de 19.

A los pocos minutos de conversación, el éxtasis de la experiencia deja paso a la reflexión sobre la crudeza de lo vivido durante los últimos meses y las reivindicaciones dirigidas a la administración.

"La pena es que hemos aplaudido mucho, hemos salido mucho al balcón, pero luego, a la hora de la verdad, se ha acabado el aplauso y volvemos a ser las mismas que éramos", lamenta Fuencisla.

Por su parte, Julia, propone lo siguiente: "Esto no se tiene que acabar aquí. Ahora tenemos que pedir todos un hospital nuevo porque si no, vamos a volver a estar igual", clama la auxiliar, en referencia a la demanda que desde hace años articulan los vecinos de Segovia de una segunda infraestructura pública para la provincia.

"La gente que ha estado en contacto con los enfermos que de verdad han estado críticos está aún muy tocada, han sido muchas pérdidas", relata Olga. Fuencisla lo reafirma: "Muchas pérdidas", repite la celadora, con el gesto muy serio, como quien sabe de lo que habla.

El pasado 23 de abril, la Gerencia del Hospital de Segovia lamentaba la pérdida de una de sus celadoras, de 57 años, la cuarta sanitaria que fallecía por coronavirus en la comunidad y que, según fue informado, con probabilidad se contagió en el trabajo, debido a la gran concentración de casos en el complejo segoviano. EFE

