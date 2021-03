El sector de ferias y espectáculos reivindica en Ciudad Real protocolos de seguridad que les permitan trabajar

El sector de ferias y espectáculos de Ciudad Real se ha concentrado este sábado en la Puerta de Toledo de la capital que ha puesto fin a una manifestación rodada de este colectivo para pedir protocolos sanitarios de seguridad que les permitan trabajar.

A esta concentración han acudido la diputada nacional del PP Rosa Romero y el diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, que han querido mostrar públicamente el apoyo de los 'populares' a este sector, según ha informado el PP en nota de prensa.

Rosa Romero ha asegurado que el "PP está peleando para que este sector esté apoyado como merece, porque son miles de familias en la provincia que viven de este sector, unos de los más perjudicados por la crisis sanitaria y necesita del apoyo, la solidaridad, y sobre todo del apoyo económico real de las administraciones porque llevan un año y medio sin poder trabajar, y solo piden eso, trabajar".

Así, ha detallado que las propuestas del PP para el sector de ferias y espectáculos son que dejen de pagar y se exoneren las cuotas de los autónomos mientras dure el estado de alarma y que se bonifique en un 50% cuando puedan volver a trabajar los tres primeros meses, que se amplíen los ERTES, que se creen líneas ICO complementarias y específicas y un protocolo nacional de seguridad sanitaria, como tienen otros sectores, para que puedan trabajar.

Por su parte, Rodríguez ha recordado "que el PP ha propuesto un Plan de Rescate para ayudar a este sector que lleva más de un año y medio sin ingresar ni un céntimo pero que sigue pagando sus impuestos, sus préstamos y manteniendo al personal, un sector que está abocado a la ruina si el Gobierno de Page no plantea un Plan de Rescate como el que viene pidiendo el PP y sobre el que vamos a seguir insistiendo".

PSOE SE REÚNE CON EL SECTOR

Por su parte, representantes del PSOE en la provincia de Ciudad Real, como el secretario de Organización y Senador, José Manuel Bolaños, la también Senadora, Carmen Mínguez y el secretario de Política Municipal y delegado provincial de Hacienda, Francisco Pérez, han mantenido un encuentro con representantes de la Sectorial de ferias y espectáculos de Ciudad Real, como José Fernando Valencia, por parte del sector de carpas y montajes; Isidro Álvarez, en representación de los circos y feriantes; Francisco Calero por parte del sector de audiovisuales y sonido, y Carmen Careno representante del sector de orquestas, músicos y danza.

El PSOE ha atendido las reclamaciones de este sector con problemas a causa de la pandemia de COVID-19, la cual ha generado el cese total de sus actividades, prácticamente desde hace ya un año. El sector de feriantes y espectáculos trasladaba además sus dificultades a la hora de acceder a las ayudas para autónomos y pymes, puestas en marcha por las administraciones, debido a que sus actividades son, en ocasiones, difíciles de encajar en la clasificación de actividades nacional, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ante la petición del sector para que se elaboren protocolos de seguridad para las ferias y fiestas de los pueblos, de manera que este 2021 puedan celebrarse con aforos adecuados y las medidas sanitarias necesarias, los senadores socialistas trasladaban su compromiso de apoyar dicha petición, y su deseo de recuperar las mismas, lo cual --manifestaban-- queda condicionado por la situación sanitaria que la provincia viva este verano, y las acciones que los expertos en Sanidad dicten.

El PSOE deja clara su intención de "no dejar a nadie atrás" y de ayudar en todo lo que esté en su mano para que el sector no siga padeciendo la crisis; pero también quiere manifestar su no tolerancia respecto a que dirigentes de otros partidos políticos como el Partido Popular, acudan a manifestaciones, tras votar no en el Congreso de los Diputados a las ayudas a las que pueden aspirar los afectados.