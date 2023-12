Sector del juego privado espera que la llegada de Bustinduy abra una etapa "alejada de prejuicios y sesgos ideológicos"

El Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego) espera que con la llegada de Pablo Bustinduy al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "se abra una nueva etapa de diálogo y entendimiento, alejada de prejuicios y sesgos ideológicos".

Así lo indica el Consejo Empresarial del Sector del Juego, en una entrevista concedida a Europa Press, para hacer balance del ejercicio 2023 y abordar los retos de cara al próximo año 2024.

En este sentido, sobre si la reciente desaparición del Ministerio de Consumo encabezado por Alberto Garzón es una buena noticia para el sector, el Consejo entiende que "se debe a cuestiones políticas y de organización" y que, en realidad, lo que se ha producido es una fusión de dos carteras ministeriales en una misma entidad, ya que Derechos Sociales y Consumo pasan a estar bajo la responsabilidad de un solo Ministerio.

En cuanto a la gestión del exministro Garzón, el Consejo lamenta "profundamente que estos últimos años se hayan caracterizado por ataques constantes" hacia su sector. "Durante su etapa al frente del Ministerio de Consumo, el señor Garzón emprendió una batalla personal contra el juego, cargada de sesgos ideológicos y estereotipos para demonizar una actividad de ocio como cualquier otra que practican millones de españoles", argumenta.

Sin embargo, el sector del juego privado espera que "con la llegada del ministro Bustinduy al Ministerio se abra una nueva etapa de diálogo y entendimiento, alejada de prejuicios y sesgos ideológicos". "Desde CeJuego, siempre vamos a tener una mano tendida a la administración pública para trabajar en favor de la sociedad española", subraya.

Asimismo, el sector considera que la formación de un nuevo Gobierno "abre las puertas a encontrar nuevas vías de entendimiento con los decisores políticos" y recuerda que "siempre" ha estado dispuestos a colaborar y trabajar junto a los legisladores "para lograr unas políticas sensatas y efectivas de juego responsable basadas en una legislación que haga compatibles la actividad económica de un sector que emplea a decenas de miles de personas con la necesaria y legítima protección del usuario".

"Estamos abiertos a dialogar con todas las fuerzas políticas --tanto a nivel nacional como regional-- para trasladarles la realidad de nuestro sector y ayudarles a entender mejor la actividad económica y empresarial que desarrollamos en toda España", insisten a Europa Press.

En este contexto, desea que en 2024 la administración pública, los partidos políticos y los medios de comunicación aborden la actividad del juego "desde la objetividad y la responsabilidad, alejándose de los prejuicios y de los falsos mantras que hay sobre el sector".

"Además, esperamos que se ponga fin de una vez por todas a la discriminación a la que está sometida el juego privado con respecto al juego público. No es normal que se impongan medidas restrictivas contra una sola parte del sector. El juego privado está sometido a una serie de reglas y normativas represivas que, de manera no justificada, no se aplican en el juego de ámbito público, generando una asimetría en un mismo ámbito económico", denuncia CeJuego.

En relación con el balance que hace CeJuego de este año 2023, destaca que el juego privado emplea a 47.000 trabajadores; crea unos 85.000 empleos directos, una cifra similar a la de 2017; y las máquinas B en hostelería sostienen 40.000 empleos. "Sumando el resto de los empleos indirectos, se alcanzan 170.000 puestos de trabajo", apostilla.

Finalmente, en cuanto a la recaudación, el juego privado aporta, entre tasas especiales e impuestos, más de 1.700 millones de euros a las arcas públicas, según las cifras que se recogen en Anuario del Juego 2023.