El sector cultural ve "positivo" el bono cultural joven y el Consejo de la Juventud cree que es "insuficiente"

El sector cultural ha calificado de "positivo" el anuncio de un bono cultural joven para quienes cumplan 18 años a partir de 2022, como medida para incentivar el acceso a la Cultura de los más jóvenes. Aún así, todos quedan a la espera de conocer los detalles de esta medida.

Sánchez ha explicado que será una ayuda directa, que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En concreto, este bono joven beneficiará con 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años y lo podrán usar para la compra de libros o el consumo cualquier tipo de actividad artísticas y estética, como el teatro, el cine o la danza.

El presidente de la Asociación de Promotores Musicales, Albert Salmerón, ha recordado que esta medida ya existe en otros países como Francia o Italia y que es "positiva" para "acercar a los jóvenes a la cultura".

Aún así, ha reconocido, la asociación necesita conocer "los detalles" de este bono "con más concreción" para una opinión más profunda. Por ejemplo, no saben cómo funcionará, cómo se aplicará y cómo se podrá beneficiar la industria cultural realmente.

A LA ESPERA DE MÁS INFORMACIÓN

"Además, al margen de este bono cultural para jóvenes, en el caso del sector de la música en vivo seguimos reclamando ayudas económicas directas y urgentes para el sostenimiento estructural de la industria de la música en vivo hasta la recuperación de la normalidad, para garantizar la viabilidad de en riesgo de cierre", ha explicado a Europa Press Salmerón.

También está pendiente de más información el presidente de la Federación de Gremio de Editores (FGEE), Patrici Tixis, quien, de todas formas, señala que "todo lo que sea incentivar el acceso de los jóvenes a la cultura" es "algo positivo".

De una forma similar se ha expresado el presiente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), Jesús Cimarro. A su juicio, el bono joven dará la "oportunidad" de acercarse a la cultura a "un segmento de la población que no suele ir a eventos culturales", por "por falta de recursos económicos" o "interés".

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA JÓVENES

Por su parte, el responsable de Educación y Cultura del Consejo de la Juventud de España, Xabier Triana, ha reconocido a Europa Press que se trata de una medida que "está bien", pero la considera "insuficiente" ya que, ha explicado, hay jóvenes a los que medidas de este estilo "no sirven para nada" si no cuentan con recursos que cubran sus "servicios mínimos", es decir, "si no tiene para comer".

Entre las medidas que el Consejo reclama al Gobierno para los jóvenes sí hay, reconoce Triana, medidas para incentivar la cultura, pero estas también incluyen espectáculos o actividades con un "'target' específico" para los jóvenes. En este sentido, ha recordado que aunque haya jóvenes interesados en acudir a la ópera o al teatro, este bono también promocionar a los jóvenes artistas. Si no, ha apuntado, estarán "dejando de lado" temas que son del interés de los jóvenes.