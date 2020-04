Sector cinegético cree que se podría cazar desde la fase 0 pero está satisfechos con iniciar en la fase 2

El sector cinegético considera que la pesca y especialmente la caza podrían realizarse desde la fase cero por la modalidad que se practica entre los meses de abril y septiembre y no ven lógico que actividades con mayor concentración de personas y a menor distancia vayan a iniciarse antes de la fase dos que el Gobierno ha diseñado en el plan de desescalada del confinamiento ordenado para frenar la expansión del coronavirus en España.

Así, a la espera de conocer con detalle la normativa una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, el presidente de la Real Federación Española de Caza cree que es todo "un poco confuso" y están a la espera de saber realmente lo que se publique en el BOE.

Entre las cosas que aún no ve claras están los entrenamientos de deportistas federados, porque según las fases anunciadas las federaciones pueden salir a entrenar desde este fin de semana. "Federados somos todos en la RFEC, pero la caza se rige por unos periodos de caza y vedas", ha comentado Valle que considera que como entrenamiento podrían salir desde esta fase cero, los deportistas federados que se dediquen a tiro al plato o los que se dediquen al adiestramiento de perros siempre que no se usen para la actividad cinegética.

En cuanto al escenario de la fase dos, confía en que se pueda practicar la caza de la forma habitual, ya que en esta época del año se realiza sobre todo la práctica del acecho, en la que van "uno o dos cazadores como mucho" y la actividad se celebra en campo abierto y con distancia suficiente.

No obstante, ha manifestado que aunque este año se va a perder media temporada, están "contentos y agradecidos" con poder empezar a mediados de mayo. "Estamos medianamente satisfechos. Esperemos que estas fases se cumplan y si todo va normal podamos empezar", ha puntualizado.

De este modo, ha precisado que la caza en esta época se caza principalmente "al acecho", al aire libre y también se inicia el adiestramiento y preparación física de perros y cazadores para la temporada de la media veda que comenzará en agosto.

Sin embargo, el director de la Fundación Artemisán, Luis Fernando Villanueva, cree que "no es razonable" que la caza, que tiene un riesgo "mínimo" de contagio al ser en esta época una actividad al aire libre, en el campo, que se practica de manera individual no se pueda realizar hasta la fase dos mientras que desde la fase cero se puede ir con los niños a pasear y desde este fin de semana a practicar deporte.

"Puede ser lógico en función de los criterios del Gobierno, pero eso denota confusión y desconocimiento de lo que es la práctica cinegética", ha criticado Villanueva, que entiende la regulación y limitaciones a las distancias y los desplazamientos, pero afirma que la caza podría estar autorizada "desde la fase cero".

Por otro lado, ha destacado el impacto positivo de la actividad cinegética en el mundo rural, por lo que espera que el Gobierno rectfique y adelante la fecha para activar la caza que se desarrolla entre abril y septiembre que "precisamente son modélicas en cuanto al COVID-19, porque tanto el rececho como la espera se hacen "casi en solitario y cumpliendo con el distanciamiento social".

"No es razonable que la caza, que tiene riesgo mínimo no se pueda practicar y que antes de eso se pueda ir a restaurantes o a correr. No tiene mucho sentido", ha insistido.

En ese contexto se ha referido también a las consecuencias económicas y ha recordado que el impacto del sector ronda los 6.400 millones de euros. "Se debería facilitar la reactivación de un sector que, con riesgo mínimo, puede aportar economía del campo", ha reclamado.

Por ello, ha adelantado a Europa Press que el sector está redactando una carta para enviársela al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le harán ver "el error" del Gobierno y le pedirán que rectifique sobre la actividad y se permita activar cuanto antes el sector que, por otro lado, "está siendo duramente atacado".

En ese sentido, insiste en que se debería poder estar cazando ya por las condiciones sanitarias propias de la caza y porque el sector se ha anticipado y ha elaborado una guía con recomendaciones para realizar desde que el cazador sale hasta que vuelve a su casa.