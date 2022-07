El secreto para vivir más de cien años: este es el motivo por el cual cada vez habrá más personas centenarias

'El club de los 100' ingresará más integrantes hasta 2030. Al menos así lo cree la Organización de las Naciones Unidas en sus últimas estimaciones, donde afirman que a finales de esta década habrá un millón de habitantes en el mundo con al menos 100 años de edad. A finales de 2021, se ha calculado que más de 621.000 personas son centenarias, lo que representa al 0,008% de la población mundial. Por lo tanto, la tendencia hace indicar que el crecimiento es real. Desde 1990, no ha parado de crecer esta estadística, donde el dato se situaba en 92.000 centenarios. El motivo principal es el avance científico en áreas como la medicina, donde la creación de nuevos medicamentos y de curas para pequeñas enfermedades ha mejorado la esperanza de vida. Aunque sea difícil que lleguemos a los 100 años, el porcentaje de afortunados ha crecido en las últimas décadas.

Por otro lado, se encuentran los "supercentenarios", que son aquellas personas que tienen al menos 110 años o más. En el mundo, hay muy pocos que pueden considerarse dentro de este selecto club. Actualmente, quien ostenta el cargo de persona más vieja del mundo y, a su vez, la mujer más mayor es la hermana André de 118 años. Es una monja de Francia que nació en 1904 y que desde hace dos años recogió el testigo de Kane Tanaka, una mujer japonesa de 119 años que falleció el pasado mes de abril. El hombre más viejo del planeta es Juan Vicente Pérez, que con 114 se ha convertido también en el varón más mayor dela historia de su país natal, Venezuela. En España, quien ostenta este título de manera oficial es Saturnino de la Fuente García, con 113 años de edad y reconocido por el libro Guinness de los Récords.

El secreto de los centenarios y lo que padecerán estas futuras personas

Para la ciencia, no hay ninguna teoría firme por el momento. Solo el asombro de miles de médicos y enfermeros por ver cómo estas personas aguantan tanto y en un estado de salud muy bueno para la edad que tienen. Aunque para algunos centenarios como Juan Vicente Pérez saben cómo han conseguido estar así de bien con 114 años a sus espaldas: "Trabajo muy duro, pero también me acuesto temprano y me tomo mis correspondientes vacaciones. También me tomo mi copita diaria de aguardiente y, por supuesto, amo a Dios y trato de llevarlo siempre en mi corazón".

Aunque la mayoría estén en perfecto estado de salud, algunos sufren pérdidas de memoria o minusvalías físicas, pequeñas alteraciones de la salud propias de estas edades. No obstante, además del incremento de personas centenarias, la ONU señala que la mayoría de estos "inmortales" sufrirán más enfermedades crónicas, como la demencia, la diabetes o el parkinson. También disminuirá la esperanza de vida en muchos países debido a problemas, como la excesiva polución o el consumo de productos con excesivas cantidades de azúcares y sustancias adicionales, además de las posibles guerras que se puedan originar y que ya están en curso, como el conflicto en Ucrania. Aún así, el porcentaje de personas centenarias seguirá aumentando.