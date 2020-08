El secreto para aliviar la sensación de agobio que puede provocarte la mascarilla

La mascarilla se ha convertido en el complemento obligado de este verano. Todas las Comunidades Autónomas, excepto Canarias, obligan a su uso aunque se respete la distancia de seguridad de dos metros. Es el último recurso al que se ha echado mano para intentar evitar la propagación de brotes. Actualmente, los datos de contagio que se registran en España son similares a los de mayo - en pleno confinamiento - aunque el seguimiento de la enfermedad es ahora mucho más exhaustivo.

Han sido numerosos los cambios de criterio sobre el uso de la mascarilla. Cuando estalló la pandemia se dijo que no era necesaria. Meses después se ha convertido en obligatoria. Si no la llevas, puedes ser multado. En Madrid, por ejemplo, si te pillan sin ella te puede caer una sanción de unos cien euros. A esto se suma que la sensación de agobio, asfixia y el sudor está incrementando cuando más altas son las temperaturas.

Por ello, tratamos varios puntos para intentar rebajar este agobio y el molesto sudor en la cara que se produce con el calor y nuestra propia respiración.

¿Cómo puedes evitar que se te empañen las gafas?

Es cierto que no estamos acostumbrados a llevar mascarilla y, encima, estamos obligados a usarla en verano. En plena ola de calor, su uso es mucho más molesto que con temperaturas más bajas. La mascarilla puede hacernos sudar y nos empaña las gafas. Tal como te contó COPE en abril, la recomendación para que no se te empañen las gafas cuando uses mascarilla consiste en utilizar una pastilla de jabón seco y frotar los cristales de las gafas hasta que queden bien untados. Después, se utiliza una gamuza normal para limpiar el exceso. Así se crea una película que impide al agua depositarse sobre el cristal y formar vaho.

¿Por qué el uso de mascarilla aumenta el calor?

Cuando llevamos puesta la mascarilla podemos sentir calor en nuestro rostro, esto se debe a que cuando respiramos “nos enfriamos”, por lo que si utilizamos una máscara que se calienta más rápido, “puede conducir a una temperatura elevada de calor extremo, especialmente si hay humedad”, explica Dr. Richard Wenzel, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad Virginia y recoge CNN.

Esto quiere decir que, si puedes respirar fácilmente a través de tu máscara y la estás usando al aire libre, podría recalentarse. Si empiezas a sentir dificultades para respirar, quítatela, pero siempre que sea posible estar a un metro y medio o dos metros de distancia de otras personas. Aunque, siempre puedes evitar salir a las horas que las temperaturas son más altas o cuando están más concurridas de gente.

El material y la colocación de las mascarillas

Las mascarillas de algodón tienen más transpirabilidad y son más cómodas. Aunque también las de capas externas de algodón y capas internas de franela también funcionan.

Las máscaras deben cubrir la nariz y la boca; no sirve que las lleves colgadas de una oreja o bajada en el cuello, de esta forma no estarás evitando contagiarte. También debe ir ajustada a los lados de la cara, pero sin apretar por dentro para evitar que la respiración no esté obstruida.

Mascarilla de repuesto para evitar el sudor

Si vas a pasar muchas horas fuera de casa, va a ser un día de altas temperaturas y crees que vas a sudar, intenta llevar una mascarilla de repuesto, dentro de una bolsa de plástico, para cambiártela cuando se humedezca.

Si sudas, la mascarilla se te pegará a la cara y te costará más respirar. En cambio, si llevas una en el bolso o en la mochila puedes cambiártela cuando empieces a sentirla húmeda.

NO ES UNA EXCUSA

Aunque te moleste la mascarilla, recuerda que no tienes ninguna excusa para no llevarla salvo que padezcas un problema respiratorio. Un médico se ha hecho viral en internet se puso seis mascarillas, una encima de otra, para demostrar que no reduce los niveles de oxígeno de una persona. Y es que la salud de todos está en juego.