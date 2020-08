Secretario de Salud Pública de la Generalitat: "Hoy el TSJC permite" abrir bares más allá de la medianoche

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado este sábado que actualmente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) "permite" que bares y locales abran más allá de la medianoche, pese al acuerdo interterritorial del viernes entre Gobierno y autonomías.

En declaraciones junto a la teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laura Pérez, en el barrio de Torre Baró --donde se está realizando un cribado masivo del coronavirus este fin de semana--, ha recordado que la Generalitat ha presentado alegaciones a la resolución del TSJC que permite esta apertura.

Cuando se haga efectivo el acuerdo interterritorial, espera que se estudien las alegaciones: "Entiendo que el TSJC hará una recapacitación, o no, y en función de esto veremos" a qué hora deben cerrar los bares y terrazas.

Ha recordado que la legislación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "será de las comunidades", por lo que la Generalitat podrá adaptar los horarios a lo que decida el TSJC y armonizarlos con los empresarios del sector.

Y ha añadido que las medidas presentadas el viernes ya están en marcha en Catalunya desde hace semanas: "No son ninguna novedad para nosotros. Todas las teníamos implementadas".

FUMAR EN LA CALLE

En cuanto a la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia de seguridad, ha afirmado que no significa necesariamente impedirlo en las terrazas de bares, sino que "de entrada es no fumar si no se pueden garantizar los dos metros".

Pero ha dicho que no se perseguirá a quien no cumpla esta normativa: "Queremos ser una sociedad madura, y una sociedad madura piensa en recomendaciones", y ha explicado que la Conselleria de Salud de la Generalitat prioriza la persuasión y el convencimiento.

CRIBADO EN TORRE BARÓ

Sobre el cribado masivo que se está realizando este fin de semana en Torre Baró, no ha opinado que haya una "dinámica de barrio" que perjudique especialmente a este en cuanto al número de afectados por el virus, sino que se debe a la movilidad en el área metropolitana y a la densidad poblacional.

Ha hecho una "valoración muy positiva" del cribado, describiéndolo como un éxito por la afluencia de gente, mientras que considera que la situación de la pandemia en Catalunya es de estabilidad.