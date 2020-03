Secretario general de la ONU pide no olvidarse de la lucha contra el cambio climático pese al coronavirus

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha pedido que la epidemia de coronavirus no eclipse la lucha contra el cambio climático.

"El coronavirus es una enfermedad que esperamos que sea temporal con impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por muchas décadas, y requiere de acción continua", ha señalado durante la presentación del informe sobre el Estado del Clima Mundial, publicado este martes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Guterres se ha referido a la reducción de las emisiones en China y otros países a raíz del Covid-19, y ha afirmado que no se pueden sobreestimar estos hechos que son temporales. "No vamos a combatir el cambio climático con un virus. Aunque se le debe dar toda la atención necesaria, no podemos olvidarnos de la lucha contra el cambio climático, y los demás problemas que enfrenta el mundo", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de la OMM, Petteri Talas, ha lamentado la evolución del coronavirus y las muertes que ha causado, pero que el cambio climático es "mucho peor". "El virus tendrá un impacto económico a corto plazo, pero las pérdidas serán masivas si pensamos en el calentamiento global. Estamos hablando de un problema de mayor magnitud, con consecuencias en la salud de las personas y en nuestras sociedades mucho más graves", ha defendido.

En el estudio elaborado por la OMM, se resalta que el cambio climático está suponiendo más muertes y más enfermedades. En 2019, las altas temperaturas que se registraron en Australia, la India, Japón y Europa batieron todos los récords y afectaron negativamente a la salud y el bienestar de la población, según este documento.

En Japón, una intensa ola de calor provocó más de 100 víctimas mortales y 18.000 ingresos hospitalarios adicionales. En Francia, se registraron más de 20.000 visitas a urgencias para tratar dolencias relacionadas con el calor entre junio y mediados de septiembre, y durante dos importantes olas de calor se produjeron 1462 muertes en las regiones afectadas.

Además, advierten de que los cambios en las condiciones climáticas que han ocurrido desde 1950 facilitan la transmisión del virus del dengue a través de los mosquitos 'Aedes', así como el incremento del riesgo de contraer la enfermedad. "La incidencia mundial del dengue se ha multiplicado drásticamente en las últimas décadas, y el riesgo de infección afecta a aproximadamente la mitad de la población mundial", recoge el documento.

En 2019 se produjo un gran aumento en la cantidad de casos de dengue en todo el mundo. Las Américas identificaron más de 2,8 millones de casos sospechosos y confirmados de dengue, incluidas alrededor de 1250 muertes. En los tres meses de agosto a octubre, el 85 por ciento de los casos fueron reportados en Brasil, Filipinas, México, Nicaragua, Tailandia, Malasia y Colombia.