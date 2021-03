El secretario de Estado de Educación califica de "superfluo" debatir sobre el castellano en las aulas

Vox y C's cuestionan de nuevo la 'Ley Celaá' por suprimir el carácter vehicular del castellano en las aulas

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha calificado de "superfluo" el debate sobre si se habla o no castellano en las aulas, tema que ha salido en muchas ocasiones a relucir en los debates parlamentarios tras las críticas de la derecha por suprimir la nueva Ley educativa (la LOMLOE o 'Ley Celaá') el carácter vehicular del castellano en la Educación.

"Me gusta discutir sobre temas sobre los que hay de qué discutir, sobre la presencia del castellano en las aulas españolas es absolutamente superfluo, pueden decir lo que quieran, pero no hay ni un solo dato que lo avale, opiniones puede haber, habrá y las podremos debatir, pero no hay datos sobre los que debatir", ha advertido.

Tiana se ha expresado así una comparecencia este martes en la Comisión de Educación y FP del Congreso para informar sobre la política de Acción Exterior Educativa del Ministerio, después de que los portavoces de los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos hayan centrado sus intervenciones en el castellano en las aulas, provocando la llamada de atención en varias ocasiones del presidente de la Comisión.

Tras exponer Tiana las actividades que forman parte de la acción educativa exterior del Ministerio de Educación y FP, los grupos parlamentarios han aprovechado la comparecencia para volver a sacar a colación otros temas educativos.

La diputada de Cs, Marta Martín, ha sido la primera en mencionar la supresión en la nueva Ley de Educación del carácter vehicular de la lengua castellana en los colegios e institutos.

"La acción educativa exterior tiene como objetivo difundir la educación, la lengua y la cultura españolas más allá de nuestras fronteras, pero me parece importantísimo también hacerlo dentro de nuestras fronteras; dudo de que este objetivo se pueda acometer correctamente cuando ustedes dentro del punto de vista de la acción interior han renunciado a él en la propia LOMLOE", ha señalado.

También ha sacado a relucir este tema la diputada Georgina Trías, de Vox. "¿Qué es lo que se va a proyectar, la opresión lingüística en la que viven cientos de miles de castellanohablantes en algunas comunidades?", ha preguntado a Tiana, indicando que este "despropósito" forma parte de la "destrucción nacional".

"Para poder ser embajadores del español en el extranjero hay que detener la sangría y el arrinconamiento declarado que se hace del español en estas comunidades autónomas y defender activamente la lengua de que nos unes a todos los españoles", considera.

MÁS TEMAS: LA BRECHA DIGITAL Y EL ABANDONO ESCOLAR

Por el contrario, el diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, sí se ha ceñido al objeto de la comparecencia, aunque ha culpado al PP de los "recortes" de los últimos 10 años en la acción educativa exterior del Ministerio. Según ha afirmado, en 2010 había 9.925 centros alumnos en centros educativos exteriores de titularidad pública, mientras que en 2020 este número ha bajado a 8.029 alumnos.

Mientras, el diputado del PP, José Ángel Alonso, ha aprovechado su intervención para preguntar a Tiana cuándo recibirán los centros los 500.000 dispositivos electrónicos prometidos por el Ministerio para paliar la brecha digital.

Alonso también ha defendido a su partido, tras las críticas del diputado de Unidas Podemos a su gestión. Así, el 'popular' ha asegurado que cuando estuvo el PP en el Gobierno bajó 9 puntos el abandono temprano escolar y que la inversión aumentó de 46.400 millones a más de 50.000 millones.

CLIMA "TURBIO" EN LA COMISIÓN

Tras estas intervenciones, el presidente de la Comisión, Sergio Gutiérrez Prieto, ha llamado la atención a "todos" los diputados por "enturbiar el clima" de la comparecencia con temas ajenos al inicial, ya que a su juicio, los representantes de los grupos han aprovechado la Comisión de este martes para hablar de "política general". "Les ruego que en sus turnos de tres minutos tengan a bien a sujetarse al objeto de la comparecencia", les ha pedido.

Después, la diputada socialista, Luz Martínez Seijo, ha lamentado que sus compañeros se hayan centrado en otros temas, aunque también ha acabado participando en ello al contestar a varios diputados. "Para hablar de adoctrinamiento se debería hablar del 'pin parental", ha señalado en contestación a Vox, que también considera adoctrinamiento las acciones llevadas a cabo por los colegios concertados en su campaña contra la 'Ley Celaá'.

Seijo también ha contestado al PP para decirle a su diputado que la bajada de las tasas de abandono escolar se debe a las medidas que tomó el PSOE antes de que llegara el PP al Gobierno. En la misma línea ha replicado a Vox y Ciudadanos sobre sus afirmaciones respecto al castellano en la educación: "El español está en auge fuera de España, si está es porque está en auge en España y se está garantizando en todos los territorios, dejen de marear la perdiz con este tema, saben que no obedece a la realidad".

Tras esta intervención, el presidente de la Comisión ha vuelto a llamar la atención a los diputados y les ha rogado que en su turno de dúplica regresaran al tema inicial de la Comisión.

En su segunda intervención, el secretario de Estado ha dejado claro que no tenía intención de "entrar" en los temas mencionados por los diputados, ya que, en su opinión, "muchos de los debates" que se han planteado en la Comisión son "menores".

LA ACCIÓN EDUCATIVA EXTERIOR

Durante su primera intervención, Tiana ha informado de que, en el seno de la UE, se está terminando de debatir lo que será la próxima estrategia educativa, que sustituirá al Education and Training 2020, así como el Espacio Común Europeo para 2025, iniciativa que supondrá "remover los obstáculos para que la comunidad educativa europea pueda aprender y enseñar en toda la Unión con más libertad y facilidad".

Asimismo, ha compartido con los diputados presentes en la Comisión la acción llevada a cabo por el Ministerio en el exterior, actividad que desarrolla en más de 50 países y de la que se benefician unas 2 millones de personas cada año en más de 5.000 centros educativos en los que participan unos 10.000 docentes y cerca de 5.000 auxiliares de conversación.

Dentro del conjunto de la acción exterior de España, Tiana ha destacado que un total de 1.279 efectivos del Ministerio de Educación y FP se encuentran en el extranjero, lo que supone casi un 17% del servicio exterior de España.

Asimismo, ha aportado algunos datos. Así, ha informado de que en este curso 2020-2021 el número de auxiliares de conversación españoles en el extranjero es de 724, mientras que en España hay un total de 4.430 auxiliares de conversación de lengua extranjera, datos que han experimentado un descenso por la pandemia. También ha avanzado que el programa de profesores visitantes, que se desarrolla actualmente en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se ampliará a China, Irlanda y Emiratos Árabes Unidos.