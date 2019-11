Secretaria de Igualdad:es muy grave decir que no existe el maltrato machista

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha expresado su preocupación por la desautorización que se está haciendo de la violencia de género desde organizaciones como Vox como algo que no existe, lo que constituye -a su juicio- una "falta de responsabilidad para las víctimas".

"Se pone en duda la ley Integral de 2004 y se dice que no funciona porque los hombres siguen asesinando a mujeres, pero en ningún caso se pone en duda en Código Penal a pesar de que siga habiendo asesinatos", ha lamentado Murillo durante la presentación de una web de la Agencia Española de Protección de Datos para orientar a las víctimas de violencia de género a proteger su privacidad.

Para Murillo, "es gravísimo" que se estén exponiendo estas dudas sobre la violencia machista "es una falta de responsabilidad para con las víctimas" y ante estas situaciones hay que dar una "respuesta institucional" y seria.

"Me parece muy grave que se desautorice la violencia como algo que no existe como tal o que se diga que no recoge lo que debería recoger; me parece muy preocupante porque las víctimas tienen una enorme duda sobre si denuncian o no denuncian y el secreto mantiene la violencia a salvo", ha insistido.

Murillo ha destacado la importancia de que existan instituciones, como la Agencia Española de Protección de Datos, "porque el momento aconseja mantener una enorme integridad con respecto a impugnar cualquier declaración que desautorice la violencia en nombre de la libertad de expresión.

"La libertad de expresión no es impunidad, si atenta contra los derechos fundamentales, entonces necesariamente tenemos que colocarnos cada uno en situación de vigilancia y de denuncia", ha aseverado Murillo. EFE