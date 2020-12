Secret Invasion, Ironheart y Armor Wars, nuevas series de Marvel en Disney+

MADRID, 11 (CulturaOcio)

Disney ha revelado sus planes para los próximos meses en su Investor Day. En la presentación, la compañía ha desvelado tres nuevas series de acción real que llegarán al Univeso Marvel: Secret Invasion, Ironheart y Armor Wars.

"Samuel L. Jackson regresa como Nick Fury y Ben Mendelsohn de Capitana Marvel regresa como el Skrull Talos en la serie original Secret Invasion de Marvel Studios. Llegará a Disney+", anunció la compañía en Twitter.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337199581361106944

"Dominique Thorne es el genio inventor Riri Williams en Ironheart, una serie original sobre el creador de la armadura más avanzada desde Iron Man", reveló Disney en otro tuit. La ficción también se podrá ver en el servicio de streaming.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337199696343863296

"Don Cheadle regresa como James Rhodes, también conocido como Máquina de Guerra, en Armor Wars, una serie original que llega a Disney+. Una historia clásica de Marvel sobre el mayor miedo de Tony Stark hecho realidad: ¿qué sucede cuando su tecnología cae en las manos equivocadas?", reza otra de las publicaciones.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337199798600957952

Estos tres títulos se suman a los ya anunciados previamente como Visión y Bruja Escarlata, Loki, The Falcon and The Winter Soldier, Caballero Luna (Moon Knight), Ms. Marvel, Hawkeye (Ojo de halcón) o She-Hulk que también cuenta con novedades.

"Tatiana Maslany interpretará a Jennifer Walters / She-Hulk, Tim Roth regresa como Abominación y el propio Hulk, Mark Ruffalo, aparecerá en la serie. Dirigida por Kat Coiro y Anu Valia, She-Hulk llegará a Disney+", se puede leer.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337199264947040268

Tampoco hay que olvidar la serie de animación What if...? y el anuncio de Yo soy Groot, una serie de cortos de dibujos animados protagonizados por el simpático miembro de Guardianes de la Galaxia en su versión más joven y adorable.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337199966784249857?s=20