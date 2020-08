Scorpions regalarán un trozo del Muro del Berlín en la edición especial 30 aniversario de Wind of Change

MADRID, 15 (CuluraOcio)

Scorpions están celebración. La banda alemana celebra este año el 30º aniversario de la publicación de su álbum 'Crazy World', en el que estaba uno de sus temas más famosos, 'Wind of Change'. Ahora el grupo de rock ha decidido lanzar un box set conmemorativo de la canción, que incluirá un fragmento del Muro de Berlín, que saldrá a la venta el 3 de octubre. Día de la Unidad Alemana.

Se trata de un lanzamiento exclusivo y limitado, que solo contará con 2.020 copias, coincidiendo con el año actual. 'Wind of Change', escrita por el cantante Klaus Meine, tuvo su debut en 1989, en una ceremonia que celebraba la caída del Muro de Berlín, así como también el cambio que vivieron varios países del Telón de Acero a inicios de los años 90.

Los fragmentos del Muro estarán personalizados, al tener la estrella roja de 'Wind of Change' y letras de la canción escritas a mano por el propio Meine. El box set estará disponible en septiembre, a través de la página web de Scorpions en territorio europeo, y tendrá un coste de 65 euros.

Esta edición incluirá un LP y un CD con versiones alternativas del tema en ruso y en español y con la Orquesta Filarmónica de Berlín, además de un libro en tapa dura de 84 páginas. Por otro lado, la banda lanzará también otro box set en noviembre, solo que sin el fragmento del Muro.

'Wind of Change' se convirtió en "el himno de toda una generación de europeos que fueron testigos del fin del comunismo y la caída del Telón de Acero", según describió la publicación Pollstar. La banda germana ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde su primer álbum de estudio, 'Lonesome Crow', publicado en 1972. El 25 de julio, el grupo anunció en redes sociales que volvían al estudio para trabajar en su decimonoveno trabajo, el primero en un lustro.