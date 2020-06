Scarlett Johansson denuncia la "presión sobre los actores para estar delgados": "Ahora es mucho peor"

MADRID, 28 (CulturaOcio)

La tiranía de Hollywood no perdona ni siquiera a las actrices más cotizadas como Scarlett Johansson. La intérprete del Universo Cinematográfico Marvel ha hablado sobre la presión que ejerce la industria respecto al físico, obligando a las estrellas a mantenerse siempre delgadas.

"Siempre ha habido presión sobre los actores para mantenerse delgados. Hay una escena en una de mis películas favoritas, Eva al desnudo, en la que Bette Davis da vueltas alrededor de la habitación, terriblemente molesta por algo, y ella coge un bombón, lo deja, lo vuelve a coger, lo deja de nuevo. Finalmente se rinde y se lo come, pero solo después de una gran lucha. Incluso en aquel entonces, había presión. Y ahora es mucho peor", relató en una entrevista concedida a Candis Magazine.

"Hay un peso que me gusta mantener, que es delgado pero saludable. Pero hay una forma saludable de mantener ese peso y hay una forma poco saludable", afirmó la actriz. "No tengo ningún comentario que hacer sobre cómo otras personas eligen vivir sus vidas, pero para mí, soy demasiada paranoica sobre mi propia salud como para tomar el camino de los trastornos alimenticios. Prefiero mantenerme en forma de manera natural", reivindicó.

Johansson también reveló cómo consigue mantener su vida privada apartada de su figura pública. "Hay una manera elegante de mantener tu privacidad. Hay una forma agresiva de hacerlo y hay una más tranquila, y debido a que no soy una persona agresiva, elijo mantener un perfil bajo, lo cual no es tan difícil de hacer", explicó.

"No me importa cómo me perciben las personas. Por supuesto que me importa cómo me perciben las personas que me conocen, pero eso es un asunto diferente", matizó.