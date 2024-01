Save the Children denuncia la muerte de catorce personas en un ataque cerca de una "zona humanitaria" en Gaza

La ONG reitera que "no hay ningún lugar seguro en Gaza" y recalca que el enclave "ha quedado devastado"

La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado este viernes la muerte de catorce palestinos, en su mayoría niños, en una serie de bombardeos ejecutados el jueves por el Ejército de Israel cerca de Al Mauasi, una zona descrita por las autoridades israelíes como "una zona humanitaria" a la que ordenó a desplazarse a la población de la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes han emitido numerosas órdenes para la evacuación de población en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), empujando a los gazatíes hacia el sur del enclave, igualmente objetivo de ataques por parte del Ejército.

"No puedo enfatizar esto lo suficiente: no hay ningún lugar seguro en Gaza", ha destacado el director de la ONG para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee. "Según el Derecho Internacional Humanitario, debería haberlo. Los campamentos, refugios, escuelas, hospitales, hogares y las llamadas 'zonas seguras' no deberían ser campos de batalla", ha agregado.

Lee ha destacado que, a pesar de ello, "Gaza ha quedado devastada" y ha incidido en que "los líderes mundiales deben lograr un alto el fuego definitivo ya". "Cada hora que pasa, más niños y niñas pagan con sus vidas y su futuro el precio de una política fallida", ha lamentado.

En este sentido, Save the Children ha sostenido que las órdenes de evacuación del Ejército de Israel suponen "una cortina de humo de seguridad" y ha señalado que "si las personas se quedan, las matan, y si se mueven, las matan".

"La gente se enfrenta a la 'elección' entre una sentencia de muerte u otra", ha denunciado la ONG, que da servicios esenciales y apoyos a la infancia palestina desde 1953, también a través del posicionamiento de suministros desde el 7 de octubre para ayudar a las personas necesitadas y buscando vías de entregar ayuda a la Franja, bloqueada por Israel.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 22.400 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman más de 300 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.